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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تدميس الفول لسحور أول يوم رمضان

طريقة تدميس الفول
طريقة تدميس الفول

ترغب بعض السيدات فى تعلم طريقة تدميس الفول فى المنزل لتقديم وجبة صحية ومغذية لأسرهن فى سحور رمضان خاصة أن الأنواع المباعة فى الشارع نظافتها غير مضمونة.

وطريقة تدميس الفول سهلة جدا ويمكن لأى أحد أن يتعلمها وينفذها بسهولة .

وتختلف طريقة تدميس الفول من محل لآخر ومن شيف لآخر بإضافة نكهة معينة مميزه له ، لكن هناك أساسيات عامة لـ طريقة تدميس الفول.

نقدم لكم طريقة تدميس الفول للشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.


مقادير تدميس فول


نصف كيلو فول منقوع مصفى

 نصف كيلو فول مدشوش 

نصف كوب عدس أصفر

 ماء بصلة قطع 

1 ثمرة طماطم

 1 ثمرة جزر 

1 فص ثوم 

1 ملعقة كبيرة كركم 


طريقة تدميس الفول

* يوضع الفول والفول المدشوش والعدس فى الدماسة وتضاف قطع الطماطم والجزر والبصل والثوم والكركم

* يمكن إضافة عصير ليمونة ويضاف الماء حتى يغطى خليط الفول تماماً

* توضع على النار لتغلى ثم توطى النار وتترك لمدة 4 إلى 5 ساعة ويمكن إضافة ماء للفول عند الحاجة

* يقدم عند تمام النضج مع إضافة الملح والكمون والزيت وعصير الليمون والشطة "حسب الرغبة " والطحين

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