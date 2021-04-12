تدميس الفول كالمحترفين وتكات الطهى أحلى من المحلات

تدميس الفول فى البيت كالمحترفين أمر تبحث عنه الكثير من النساء يمكنك بخطوات بسيطة تدميس الفول وبتكلفة أقل ومذاق لا يقاوم.. إليك تكات الطهى وطريقة تدميس الفول فى رمضان وطرق مختلفة لتحضير ألذ وأطعم طبق فول من المحلات.

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تكات الطهى

للشيف إلهام فتحى عضو جمعية الطهاة المصريين



-يجب فى البداية قبل تدميس الفول نقع الفول على الأقل 8 إلى 12 ساعة



-تملا نصف الدماسة فول فقط و لكل كوب من الفول ملعقة كبيرة من العدس والأرز والطماطم يترك الفول للتدميس على نار متوسطة حتى يغلي جيدًا مرة واحدة



عند معايرة المكونات عليك التأكد من ملء نصف الدماسة فقط بالحبوب والنصف الآخر يملأ بالمياه فقط حتى التسوية دون الحاجة لإضافتها كل فترة.



حاولي تجنب الفتح المستمر على الفول لتركه ينضج ونضع الغطاء بإحكام حتى ينضج بالشكل الصحيح.



مكونات تدميس الفول

ثمرة طماطم

ثمرة جزر

3 فص ثوم

ملعقة كبيرة كركم

نصف كيلو فول منقوع

نصف كوب عدس أصفر

ماء - بصلة مقطعة قطع صغيرة



تحضير عملية التدميس:



* فى الدماسة يوضع الفول والجزر والعدس والفول المدشوش والكركم والبصل والثوم والطماطم

* يضاف الكثير من الماء حتى تغطية الفول تمامًا ثم يوضع الخليط على النار. ​

طبق فول بطريقة غير تقليدية



شكوكة الفول



مقادير شكشوكة الفول:

فول

خلطة الفول

5 بيض

ملح

كمون

زيت

طريقة تحضير

نضع مقدار فول ونتبله بتتبيلة الفول او خلطة الفول المحضرة مسبقا، ونضع قليل من الزيت، ونقلب جيدا ثم نضع الخليط فى طاجن او طاسة او صينية حسب الرغبة، ثم نبدأ فى وضع البيض على الوجه، كل بيضة تلو الأخرى.



يوضع الخليط بالفرن حتى ينضج البيض، ثم نخرجه ونضع على الوجه رشة ملح بسيطة ورشة فلفل اسود بسيطة، ثم يقدم.