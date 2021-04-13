نادي سيناء الرياضي يفوز بكأس البطولة التنشيطية للوشو كونغ فو

أقيمت ختام البطولة التنشيطية لمنطقة شمال سيناء في لعبة الوشو كونغ فو، بالصالة المغطاة بمدينة العريش ، تحت اشراف الكابتن كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، ومدير المنطقة الكابتن أكرم الليثى.

كأس البطولة:

وقد حصل نادى سيناء الرياضى على كأس البطولة التنشيطية للوشو كونغ فو ، تحت اشراف المدرب العالمي الكابتن هيثم عطية ، و استلم كأس البطولة المهندس كرم حجازي مدير النادى .

وشارك في البطولة التنشيطية فريق الشيخ زويد بقيادة الكابتن أبراهيم ابو عكر ،مدرب الفريق ، وذلك بعد عودة لاعبي الفريق من بطولة الجمهورية المفتوحة التي أقيمت بالصالة المغطاة بشرم الشيخ.



حيث فاز الطالبان مهند هشام، وحازم وليد، من أبناء مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية، بالمركز الأول فى بطولة السلام المفتوحة للوشوو كونغ فو، التي نظمها الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، بالصالة المغطاة بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، وذلك على هامش بطولة الجمهورية للأندية تحت 18 سنة، .



كما فازت الطالبة حنين ياسر فتحي مراد، من أبناء مدرسة الفيروز الرسمية للغات بالهضبة التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية، بالمركز الأول ، تحت 12 سنة وزن 56 كيلو ، بمشاركة نحو 250 لاعبا ولاعبة من مختلف الأندية والمحافظات .

