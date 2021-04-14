محمود عبد المغني في رمضان .. ليه لازم أول يوم محشي

نشر الفنان محمود عبد المغني، صورة له، من أول يوم رمضان، وذلك من خلال حسابه بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر محمود في الصورة وهو يشارك في إعداد المحشي في أول يوم، وعلق عليها: "ليه لازم أول يوم محشي.. رمضان كريم.. من قلب الحدث".



ويشارك محمود عبد المغني في السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل "ضل رجل"، والذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية والشعبية، ويناقش العديد من صراعات ومشكلات القضايا المجتمعية المختلفة، وأحداث تدور بين الأفراد في المناطق الشعبية.