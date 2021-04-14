فايزر تعلن بشرى سارة بشأن لقاحها

أكدت شركة "فايزر" الأمريكية أن دراساتها أثبتت عدم وجود ما يدل على خطر التجلط الدموي نتيجة استخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت شركة فايزر في بيان "بعد توزيع أكثر من 200 مليون جرعة حول العالم.. أجرت "فايزر" تقييما شاملا لمعدلات أمان لقاح BNT162b2 من إنتاج "فايزر" و"بيونتيك"،.. ولم يشر التقييم إلى وجود أي أساس للاعتقاد بأن مشاكل تجلط الدم مرتبطة باستخدام لقاحنا المضاد لكورونا".

وأوضحت فايزر في بيانها أنها قامت بتحليل البيانات حول جميع الآثار الجانبية، التي تم جمعها حتى 27 مارس الماضي.

جاء ذلك بعد تعليق استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" على خلفية تسجيل بعض حالات التجلط الدموي لدى متلقي اللقاح.

في سياق آخر، قالت شركة "فايزر" إنها زادت إنتاج لقاحها المضاد لكورونا، ويمكنها أن تسلم 10% إضافية من الجرعات للولايات المتحدة بحلول نهاية مايو.

وكانت دراسة إسرائيلية زعمت أن السلالة الجنوب إفريقية من فيروس كورونا قادرة على "اختراق" لقاح "فايزر- بيونتك" إلى حد ما، رغم انخفاض نسبة انتشارها في إسرائيل.