ماذا قال حمدي الميرغني بعد ظهوره ضيف شرف في لحم غزال

وجّه الفنان حمدي الميرغني الشكر لصناع مسلسل لحم غزال، بعد ظهوره ومشاركته في الحلقة الأولى كضيف شرف في الحلقة بشخصية "أبو نعسة".

ونشر حمدي صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب: "انبسطت جداً بالمشاركة مع النجمة غادة عبدالرازق ومع المخرج الواعد محمد أسامة ويارب أكون ضيف محروق قصدي ضيف خفيف 😂 #لحم_غزال".



ويعرض مسلسل "لحم غزال" فى تمام الساعة 8 مساءً على قناة Mbc مصر.

مسلسل "لحم غزال" من بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد.



