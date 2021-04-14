أول نشاط رسمي للملكة إليزابيث بعد وفاة الأمير فيليب

استأنفت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا مهامها الملكية الثلاثاء، بعد 4 أيام على وفاة زوجها الأمير فيليب، وذلك بمشاركتها في حدث بمناسبة تقاعد كبير موظفي البلاط الملكي.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية البريطانية، أن الملكة إليزابيث استضافت احتفالا بمناسبة تقاعد إيرل بيل، كبير أمناء البلاط الملكي.

وتوفي الأمير فيليب، في قلعة وندسور الجمعة الماضية عن 99 عاماً، وستقام له جنازة السبت المقبل، بحسب وكالة "رويترز".

وتزوج الأمير فيليب "دوق إدنبرة" من الملكة إليزابيث عام 1947.

وخلال السنوات الماضية، قلصت ملكة بريطانيا من ارتباطاتها الرسمية، وأحالت الكثير من الواجبات والمهام الإشرافية الملكية للأمير تشارلز ولنجله وليام.

وقال الأمير أندرو نجل الملكة إليزابيث إنها شعرت "بفراغ كبير في حياتها" بعد رحيل زوجها الأمير فيليب.

ورغم ذلك، يستعبد خبراء ومساعدون مليكون أن تتنازل ملكة بريطانيا عن العرش لنجلها ووريثها الأمير تشارلز.