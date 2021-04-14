عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

نحن من يصنع البلطجة

ما هي البلطجة؟!،.. هل هي تلك الأفعال التي من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة على حد ما جاء في القانون رقم 58 لسنة 1937؟!أم أنها استعراض القوة والتلويح بالعنف أو التهديد بأيهما وفقاً لنص المادة 375مكرر؟!..  
لاشك أن كل هذا وأكثر يدخل ضمن أعمال البلطجة، لكن هناك ما هو أهم وأخطر.. وأقول أخطر لأن أنا وأنت ونحن نساعد في صناعته بمنتهى حسن النية.. 
فحينما نعطي صدقة لأحد المتسولين بإشارات المرور، فنحن لا نساهم في القضاء على الفقر بل نصنع أحد أباطرة بلطجة التسول.. واللذين بلغ عددهم  11059 متسولاً، تحتل شوارع القاهرة المركز الأول منهم  يليها الإسكندرية، وهو ما رصده المركز القومي للبحوث الاجتماعية  والجنائية من خلال دراسة حول ظاهرة التسول والتي كشفت نتائجها أن 75% منهم يزداد نشاطهم في المواسم خاصة في شهر رمضان، فيقومون باستئجار وخطف الأطفال بهدف استعطاف المارة.. أي بمعنى أصح مساعدتك لهؤلاء تزيد من جرائم عدة أبرزها خطف الصغار بل والاتجار بأعضائهم البشرية من قبل "مافيا الشحاتة"..
وحينما نترك كل من هب ودب يستولى على الأماكن المخصصة لركن السيارات، ويفرض هيمنته بإطارات تعوق الركن دون دفع الإتاوة المطلوبة.. ولو سألت أحدهم عن ماهيته أجاب "سايس المنطقة".. والغريب أن غالبية هؤلاء لا يحملون أي رخصة عمل.. وبدلاً من إبلاغ الشرطة عنهم يشتري البعض راحته ويدفع "المعلوم" تجنباً للخناق.. يعني ببساطة أنت من تصنع بلطجة السياس، بعدها تستاء لو تطاول أحدهم عليكِ أو خرب سيارتك لعدم خضوعك لسيطرته.. 
وحينما نغض البصر عن أحد الأكشاك أو المحال التجارية الذي يضع صاحبه إشغالات تعوق الطريق أمام محله.. ناسياً أو متناسياً أن الرصيف ملك كل مواطن مصري، وليس من حقه وغيره الاستيلاء عليه بحجة لقمة العيش.. وكأن رزقه مرهون على توقف سيارتك أمامه.. وبدلاً من إبلاغ الحي عنه تلقي اللوم على المسئولين، وتنتظر أن يتحرك أحدهم،.. فأنت تصنع بلطجة أصحاب المحال التجارية.. بعدها تشكو من جشع التجار متغافلاً أن بدايته من رصيف صمت عن وضع يدهم عليه!..
وأخيراً وليس بأخر،.. البلطجة زادت ليس لقوة ولا سطوة متسول.. سايس.. صاحب محل.. وغيره.. ولا تفاقمت حدتها لعدم تغليظ عقوبتها.. لكنها تضاعفت لسلبية الناس وضعفهم في التصدي لأي من مظاهرها.. باختصار،.. نحن من نصنع البلطجة ونشكو من ويلاتها!..   
 

ترشيحاتنا

علقة موت من رمضان صبحى لـ رامز جلال في برنامج المقالب .. شاهد

فيديوجراف.. ممرضة أوسيم قتلت زوجها بلعبة جنسية

النقابة جرأت الناس عليا.. هاني شاكر: كرسي النقابة خسرني الناس ولن أترشح

اعترافات مثيرة لـ رمضان صبحي عن الأهلي .. فيديو

لظروف طارئة| اتحاد الكرة يؤجل اجتماعه بـ رئيسيّ الأهلي والزمالك

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين بتعيين معاونين للنيابة العامة

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

السكة الحديد: 50 جنيهًا غرامة ركوب القطار الروسي دون تذكرة

شاب يشعل النيران فى أبويه قبل الإفطار بنصف ساعة بالدقهلية

تحذير مهم من الصحة العالمية إلى دول الشرق الأوسط بسبب رمضان

الكذب كثير وعمرو دياب صديقي|مايا دياب: دينا الشربيني لا تُعاتَب على ما فعلت

الأهلي ينهي الاتفاق على ضم جاكسون لفريق السلة

5 حالات للجمع بين المعاش والمرتب فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الانترنت

رمضان البيه يكتب: نفحات ربانية

عرفة علام يكتب: فانوس ومسحراتي

د. مصطفى النحراوى يكتب: عصر المخاطر البيئية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

اﻟﻤﺰﻳﺪ