الموزع أحمد عبدالسلام : تركي آل الشيخ سيرته الطيبة تسبق أعماله ونجاحاته

أعرب الموزع الموسيقى عن سعادته بدعوة المستشار تركى ال الشيخ له وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" قائلا : أتوجه بخالص الشكر للمستشار تركي أل الشيخ علي دعوته لي حقيقي هو شخص سيرته الطيبة تسبق اعماله ونجاحاته الكثيره جدا سواء على المستوى العربى أو على المستوى العالمى فى الفن و الرياضه وبمنتهى الصراحة، مكنتش أتوقع التواضع والرقى والكرم اللى شوفتهم فى المقابله دى.

واضاف: طبعا أنا قولت أن السيرة سباقه بس السيرة يزيدها شوية تفاصيل طيبة وأدب ورقى ملهومش حدود حقيقى شرف كبير ليا ولزملائى ولكل من تعامل مع الشخص صاحب الفكر والفكرة اللى بتفرق كتير جدا فى أى مكان يتواجد فيه، كل الشكر و التقدير و الامتنان و ربنا يديم المحبة بينا ويديم عليه الصحه و العافيه.



يذكر أن الموزع الموسيقى له العديد من الأغانى الناجحة وتعاونه مع نجوم الفن فى مصر والوطن العربى منهم اصالة واليسا ومحمد حماقى ورامي جمال وتامر عاشور وامال ماهر وتامر حسني وغيرهم.