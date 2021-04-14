طرق علاج فيروس الروتا

يتسبب فيروس الروتا فى حدوث التهاب في المعدة والأمعاء، ويمكن أن يسبب أمراض: "الإسهال ، القيء ، الحمى ، آلام في البطن و الجفاف" ، و لا يوجد دواء يمكنه علاج فيروس الروتا حتى الأطفال الذين تم تلقيحهم ضد فيروس الروتا ربما لا يزالون يحصلون عليه أكثر من مرة .

ووفقا لموقع "webmd "، تستمر أعراض فيروس الروتا حتى 10 أيام بعد أن تتلاشى خلال ذلك الوقت ، وعندما يستخدم طفلك المرحاض ، يمكن أن ينتشر فيروس الروتا في يديه فإذا لم يغسل يديه ، يمكن أن ينتشر الفيروس إلى كل شيء يلمسه طفلك بما في ذلك أشياء مثل المطبخ واللعب والأجهزة والأدوات الإلكترونية .

وقال موقع " webmd " ، إنه إذا لمست الأم يدا الطفل غير المغسولين أو أي شيء تلوثه ثم لمست فمها فيمكنها أن تصاب أيضًا.

ويمكن لأي شخص أن يصاب بفيروس الروتا لكنه يؤثر بشكل شائع على الرضع والأطفال الصغار.





طرق الوقاية من الإصابة بفيروس الروتا..

قال الدكتور مايكل سامى أخصائي تغذية ونمو وطب الأطفال: إن فيروس الروتا هو السبب الرئيسي للإسهال الشديد والقيء الذي يتعرض له الرضع والأطفال الصغار في جميع أنحاء العالم، بل إنه العامل الرئيسي في وفاة أكثر من نصف مليون طفل سنويًا بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، مؤكدا أنه أكثر وقت يكون الأطفال عرضة له هو فصل الشتاء.

ومن أبرز طرق الوقاية من فيروس الروتا..

-الحرص على إعطاء الطفل التطعيم ضد مرض الروتا، فالتطعيم الطريقة المثلى والفعالة بنسبة كبيرة جدا في منع الإصابة بفيروس الروتا.

- التقليل من تناول الطعام فى الشارع وتناول الأطعمة غير الصحية.

- العناية والاهتمام بتنظيف طفلك بعد الحمام وغسل الأيدي بالصابون ومطهر يقضى على الفيروسات.

-تخلصى من البامبرز فى أكياس مغلقة بعيدة عن الأطفال.

-غسل الخضروات والفاكهة بعناية شديدة.

-لابد من استخدام مياه نظيفة من خلال إستخدام فلتر أو غلى الماء قبل الشرب.



