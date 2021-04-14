نبيل الحلفاوي يعلق على أداء الأهلي أمام النصر في الشوط الأول

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تقدم النادي الأهلي بهدف على فريق النصر في نهاية الشوط الأول للقاء.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "‏سعيد بتشكيلة الأهلي اليوم. كل اللاعبين البعيدين عن الملعب سيطرة أهلاوية تامة وإيقاع سريع ينقصه الترجمة لأهداف. فقام الحرس القديم بالواجب. الحاوي +45".

وانتهت أحداث شوط المباراة الأول، في اللقاء الذي يجمع بين الأهلي والنصر بتقدم الأحمر بهدف دون رد، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

سجل وليد سليمان هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، من تسديدة صاروخية لم يتمكن حارس المرمى أن يفعل أمامها أي شئ.

تعرض أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة قوية أثناء مشاركته في اللقاء.

وجاء تشكيل الاهلي كالآتي:

علي لطفي في حراسة المرمى وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعه ومروان محسن وليد سليمان وصلاح محسن وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد واحمد نبيل كوكا.

وجاء تشكيل فريق النصر علي النحو الآتي .

أحمد جمال في حراسة المرمى

وأحمد سعيد اوكا وحسن حسين مراد

وأسامة الليبي واحمد داهش وأحمد خليل كالوشا وأدهم حامد ومحمد عبدالناصر اوشا وأحمد حسين وبابا إبراهيم وأحمد الصعيدي.