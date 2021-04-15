صحة الشرقية: إصابة 8 أشخاص في خروج عربتي قطار عن القضبان بـ منيا القمح

اكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الشرقية، أن مستشفى منيا القمح استقبل 8 أشخاص مصابين بإصابات خفيفة في خروج عربتى قطار من على القضبان بمحطة قطار مدينة منيا القمح، وجرى تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو عبدالرءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد خروج عربتين من القطار القادم من القاهرة إلى منيا القمح من على القضبان، مما تسبب في وقوع 8 إصابات جرى نقلهم لمستشفى منيا القمح.

وحصل موقع صدي البلد على الصور الأولي لحادث خروج عربتى من قطار "القاهرة- المنصورة" عن القضبان منذ قليل أمام مدخل محطة منيا القمح بمحافظة الشرقية فيما ترددت أنباء عن وقوع إصابات بين عدد من الركاب.

ومن جانبه، فقد دفع مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية بعدد من سيارات الإسعاف إلى محيط محطة السكة الحديد بمنيا القمح تحسبا لوجود إصابات بين الركاب وجاري إخطار الأجهزة المعنية بسكك حديد الزقازيق.

وأكد عدد من ركاب القطار أنه شهدت العربيتين الأخيرتين في القطار القادم من القاهرة وأمام مدخل محطة السكة الحديد بمنيا القمح تم خروجهم عن القضبان وتوقف حركة القطار وقرر عدد من الركاب النزول واستقلال السيارات الأجرة.