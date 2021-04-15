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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل كله بالحب

بعد انسحاب أحمد السعدنى ومصطفى درويش.. الشركة المنتجة لمسلسل كله بالحب تعتذر لنجومها

صدى البلد

أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل “كله بالحب” بيان اعتذار لفريق العمل بعد أزمة إنسحاب الفنان أحمد السعدنى ومصطفى درويش 

وتتضمن البيان التالى :" تتقدم إدارة شركة " سكرمو ميديا " للإنتاج باعتذار واجب إلى كل فريق عمل مسلسل " كله بالحب “ وخاصة الأبطال الرئيسيون للعمل وعلي راسهم النجم احمد السعدني و النجمه صابرين و النجم مصطفي درويش والفنانه نور قدري و باقي نجوم العمل كلا بإسمه ، على أخطاء غير مقصودة ظهرت في تترات الحلقات الأولى”

“وتؤكد الشركة إنها تحمل كل التقدير لجميع فريق العمل وتعتز بوجود نجوم كبار مشاركين في بطولة هذ المسلسل. ”


“وتؤكد الشركة أنه تم بالفعل تدارك الأخطاء التي ظهرت في تترات المسلسل بما يحفظ حق وقدر الممثلين الكبار في العمل”

وعلق الفنان مصطفى درويش على البيان من خلال حسابه بموقع إنستجرام قائلا :" بيان اعتزار من منتج مسلسل كله بالحب "

وأضاف مصطفى درويش :" الحق متخفش من انك تطالب بيه لو قدام مين اوعي تخاف حقك خده بادب واحترام وربنا معاك طول مانت علي حق ،اللي معاه ربنا وجمهور بيحبه وبيدعيله اقوي من اي حد  ..شكرا جمهورى انتم نصرتونى"

 

مسلسل "كله بالحب" بطولة كل من “أحمد السعدني وزينة وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري”، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا.

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