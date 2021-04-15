عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تعرض قسيمة شرائية بقيمة 10,000 ريال في السعودية

هيونداي تقدم قسيمة شرائية بقيمة 10,000 ريال في السعودية

هيونداي تقدم قسيمة
هيونداي تقدم قسيمة شرائية بقيمة 10,000 ريال في السعودية

 أعلن الوكيل المحلى السعودى لشركة هيونداي العالمية لصناعة السيارات عن عروض شهر رمضان المبارك على جميع طرازات سيارات الشركة في المملكة.


أوضحت شركة الناغي للسيارات فى بيان لها أن عروض رمضان عبارة عن قسائم شرائية لأجهزة الكترونية بقيمة تصل الى 10,000 ريال، يحصل عليها العميل عند شراء هيونداى سوناتا  2020 فئتي ( ستاندر وستاندر LED ) مع صيانة مجانية لمدة سنتين او 40,000 كم.


وتابع البيان أن أغلب طرازات هيونداي موديل 2020، ستأتي بقسائم شرائية تتراوح من3,000 حتى 5,000 ريال يحصل عليها العملاء عند الشراء.

أما موديلات 2021 فتأتي في مقدمتها هيونداى توسان والتي عند شرائها يحصل العميل على قسيمة شرائية بقيمة 5,000 ريال عند الشراء، بالإضافة لموديل كريتا 2021 والتي تشمل قسيمة شرائية بقيمة 3,000 ريال على فئتي ( سمارت ، سمارت بلس ).


كما أن العروض تشمل الشراء بدون دفعة أولى و بدون رسوم إدارية، بالإضافة إلى ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر، و تأمين شامل طوال فترة سريان عقد الجهة التمويلية، فضلاً عن ذلك، توفير خدمة المساعدة على الطريق لمدة سنة. 

هيونداي السيارات رمضان طرازات هيونداي موديل 2020

موضوعات متعلقة

هيونداي تكشف عن سيارة بوني الكهربائية الفريدة من نوعها

هيونداي تكشف عن احدث اصداراتها .. ستريا 2022

هيونداى تعتذر عن عدم تلبية الطلبات المقدمة بمبادرة إحلال السيارات.. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

50 ألف جنيه غرامة.. أبرز عقوبات مخالفي قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية

أخبار الرياضة.. الأهلي ينتقد جدول اتحاد الكرة.. مفاجأة موسيماني للزمالك.. حقيقة عقوبة كهربا وموقف مصابي الأبيض من القمة

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يحصل على خيارات استثنائية لخاصية الرسائل المختفية.. إل جي تخفض سعر هاتف LG Wing أكثر من النصف

قبل إعلانها رسميا .. تفاصيل مذكرة مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2021

وزير التموين يتفقد عددا من المنشآت التموينية بكفر الشيخ اليوم

موجز السوشيال ميديا.. مصطفى درويش بعد دوره في ضد الكسر: بقيت أيقونة الشر خلاص.. محمد رمضان يثير دهشة متابعيه.. ملوك الجدعنة الأعلى مشاهدة على شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

الكويت .. تحرك عاجل من قوات الأمن.. ماذا يحدث؟

ننشر الصور الأولى لخروج عربتي قطار "المنصورة- القاهرة" عن القضبان بمنيا القمح

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين بتعيين معاونين للنيابة العامة

جنوب إفريقيا تحسم الجدل حول السفر إلى القاهرة للتعاقد مع موسيماني

محمد رمضان يثير دهشة المشاهدين حول أحداث مسلسله.. فيديو

السعودية : العمرة متاحة للجميع داخل وخارج المملكة

5 حالات للجمع بين المعاش والمرتب فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

اﻟﻤﺰﻳﺪ