هيونداي تقدم قسيمة شرائية بقيمة 10,000 ريال في السعودية

هيونداي تعرض قسيمة شرائية بقيمة 10,000 ريال في السعودية

أعلن الوكيل المحلى السعودى لشركة هيونداي العالمية لصناعة السيارات عن عروض شهر رمضان المبارك على جميع طرازات سيارات الشركة في المملكة.



أوضحت شركة الناغي للسيارات فى بيان لها أن عروض رمضان عبارة عن قسائم شرائية لأجهزة الكترونية بقيمة تصل الى 10,000 ريال، يحصل عليها العميل عند شراء هيونداى سوناتا 2020 فئتي ( ستاندر وستاندر LED ) مع صيانة مجانية لمدة سنتين او 40,000 كم.



وتابع البيان أن أغلب طرازات هيونداي موديل 2020، ستأتي بقسائم شرائية تتراوح من3,000 حتى 5,000 ريال يحصل عليها العملاء عند الشراء.

أما موديلات 2021 فتأتي في مقدمتها هيونداى توسان والتي عند شرائها يحصل العميل على قسيمة شرائية بقيمة 5,000 ريال عند الشراء، بالإضافة لموديل كريتا 2021 والتي تشمل قسيمة شرائية بقيمة 3,000 ريال على فئتي ( سمارت ، سمارت بلس ).



كما أن العروض تشمل الشراء بدون دفعة أولى و بدون رسوم إدارية، بالإضافة إلى ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر، و تأمين شامل طوال فترة سريان عقد الجهة التمويلية، فضلاً عن ذلك، توفير خدمة المساعدة على الطريق لمدة سنة.