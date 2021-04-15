أخبار التكنولوجيا.. واتساب يحصل على خيارات استثنائية لخاصية الرسائل المختفية.. إل جي تخفض سعر هاتف LG Wing أكثر من النصف

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:



بكاميرا ثورية.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف أوبو الجديد Reno5 Z 5G



يعد هاتف أوبو الجديد Reno5 Z 5G، أحدث الإصدارات التي تضيفها شركة أوبو العالمية ضمن هواتف سلسلتها الشهيرة رينو لعام 2021، ويمتاز هاتف أوبو الجديد Reno5 Z 5G، بتقنية كاميرا ثورية تتيح لمستخدميه إلتقاط صور إحترافية بكل سهولة.

"مايكروسوفت" تعالج ثغرات "زيرو داي" الأمنية في "ويندوز"



أصدرت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، تحديثها الأمني الشهري الذي يعالج أكثر من 100 ثغرة أمنية؛ للبرامج مثل نظام تشغيل "ويندوز 10" ومنصات "مايكروسوفت إكستشينج" و"مايكروسوفت أزور" و باقة "مايكروسوفت أوفيس" المكتبية.

بسعر منافس.. كل ما تريد معرفته عن هاتف نوكيا الجديد Nokia X20



أعلنت شركة HMD، أحدث هواتف علامتها التجارية نوكيا ضمن تشكيلة X20، ويقدم هاتف نوكيا الجديد Nokia X20، دعما لشبكات اتصال الجيل الخامس 5G، بسعر منافس.

عرض جبار.. إل جي تخفض سعر هاتف LG Wing أكثر من النصف



أعلنت شركة إل جي LG، رسميا إغلاق قطاع تطوير وصناعة الهواتف الذكية، وعلى الرغم ذلك مازالت عملاقة التقنية الكورية تملك مخزونا كبيرا من الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، لذا بدأت الشركة بتخفيض أسعار أجهزتها المحمولة للتخلص من الكمية المتوفرة بمخازنها.

واتساب يحصل على خيارات جديدة لميزة التدمير الذاتي للرسائل



يستعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر واتساب WhatApp، لطرح ميزة جديدة ستسمح لمستخدميه قريبا من إرسال رسائل التدمير الذاتي في الدردشات الجماعية، مما يمنح المستخدمين مستوى إضافيًا من التحكم في الخصوصية.

بسعر منخفض.. شاومي تستعد لإطلاق أول هاتف رائد للألعاب من Redmi



أعلنت شركة شاومي Xiaomi، رسميا عن خطتها لإطلاق أول هاتف للألعاب ضمن سلسلة ريدمي الشهيرة، ومن المقرر أن يصل تصميم ومواصفات النموذج الأول إلى الأسواق في نهاية الشهر الجاري.

حل شبكة السحابة الذكية من هواوي يسرع التحول الرقمي عبر العديد من الصناعات



أعلنت شركة هواوي في قمة هواوي العالمية للمحللين العالميين الـ 18 الذي عُقد في الفترة بين 12 و14 نيسان/أبريل، عن أحدث الابتكارات والتطورات في حلها للشبكة السحابية الذكية.

يبدو أن أصحاب ساعة آبل الذكية على موعد مع ميزة جديدة ستجعل حياتهم للأفضل، حيث كشفت آبل الأمريكية أن ساعتها الذكية apple watch يتم تطوير تقنية مخصصة لها، من شأنها التنبء بإمكانية الإصابة بفيروس كورونا.