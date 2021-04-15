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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر منخفض.. شاومي تستعد لإطلاق أول هاتف رائد للألعاب من Redmi

هاتف ألعاب ريدمي
هاتف ألعاب ريدمي

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، رسميا عن خطتها لإطلاق أول هاتف للألعاب ضمن سلسلة ريدمي الشهيرة، ومن المقرر أن يصل تصميم ومواصفات النموذج الأول إلى الأسواق في نهاية الشهر الجاري.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، سيأتي هاتف ريدمي الذكي للألعاب، ضمن فئة الهواتف الرائدة من شاومي على غرار سلسلة Black Shark، كما سيحصل على جميع الميزات التي اعتادت الشركة الصينية على أضافتها لأجهزة الألعاب المميزة التابعة لها.

 

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وعلى الرغم من أن هاتف ألعاب ريدمي، سيحتوي على إمكانيات ومزايا رائدة، إلا أن "شاومي" تتوقع أن ينال الهاتف الجديد شعبية كبيرة في مجال هواتف الألعاب، حيث ستصبح ريدمي أول علامة تجارية تقدم هواتف ذكية للألعاب رخيصة جدا ولكن متطورة.

وصرح المدير العام شركة ريدمي، لو وي بينغ، عن دخول العلامة التجارية سوق هواتف الألعاب، قائلا: " إنه في عام 2021، ستكون الألعاب الرياضية الإلكترونية على الهاتف المحمول ساحة المعركة الرئيسية التالية التي ستنافس فيها الشركة، حيث أن هواتف الألعاب لديها طلب قوي على مستخدمي Redmi، لذلك قررت الشركة تصميم هاتف الألعاب ذكي الخاص بالعلامة التجارية، وسيكون الهاتف الرائد الأخف وزنا والأنحف في السوق".

 

تسريبات تكشف عن أول هاتف للألعاب من ريدمي

 

وكشفت التسريبات السابقة، أن شركة ريدمي، ستطلق هاتفًا ذكيًا للألعاب، سيتم تشغيله بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 1200، والذي يتميز بوحدة معالجة مركزية تملك تصميمًا معماريًا ثلاثي الصفيف ثلاثي الأبعاد، يصل تردد النواة الفائقة إلى 3.0 جيجا هرتز، والذي ظهر لأول مرة مع هاتف ريلمي الرائد Realme GT Neo.

وذكرت التسريبات، أن هاتف ألعاب ريدمي سيحتوي على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، ستدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، إلى جانب شاشة Samsung E4 من نوع AMOLED ، والتي ستدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتزا في الثانية، مع قارئ بصمات الأصابع على الإطار الجانبي للهاتف.

Redmi gaming smartphone
ملصق تشويقى لهاتف الألعاب من ريدمي
شاومي هاتف ذكي أول هاتف للألعاب ريدمي سلسلة ريدمي هواتف الألعاب

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