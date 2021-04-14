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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا ثورية.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف أوبو الجديد Reno5 Z 5G

أوبو الجديد Reno5
أوبو الجديد Reno5 Z 5G

يعد هاتف أوبو الجديد Reno5 Z 5G، أحدث الإصدارات التي تضيفها شركة أوبو العالمية ضمن هواتف سلسلتها الشهيرة رينو لعام 2021، ويمتاز هاتف أوبو الجديد Reno5 Z 5G، بتقنية كاميرا ثورية تتيح لمستخدميه إلتقاط صور إحترافية بكل سهولة.

سعر اوبو رينو Z في مصر

يبلغ سعر اوبو رينو Z في مصر حوالى 6 آلاف و400 جنيها مصريا

 

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مواصفات هاتف أوبو الجديد Reno5 Z 5G

يتمتع هاتف أوبو الجديد Reno5 Z 5G، ببطارية تبلغ سعتها 4310  مللي أمبير في الساعة، تستمد الطاقة من خلال منفذ USB-C، عبر تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، وتشمل الميزات الأخرى منفذا لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملليمتر وتقنية NFC كما يقدم الهاتف دعما  لتقنية الجيل الخامس 5G.

ويقدم هاتف أوبو الجديد Reno5 Z 5G، إعدادات كاميرا خلفية رباعية مميزة، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وبدقة 8 ميجابكسل لعدسة فائقة السرعة، وبدقة 2 ميجابكسل تصوير الماكرو، بدقة 2 ميجابكسل تصوير العمق.

ويمتاز هاتف أوبو الجديد Reno5 Z 5G، بميزات قوية للكاميرا مثل: ميزتي Ultra Night Video و HDR Video لتحسين جودة الفيديو، وبالإضافة إلى Dual-View Video و Focus Lock و Dynamic Bokeh و AI Scene.

ويضم هاتف أوبو الجديد Reno5 Z 5G، شاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض +FullHD، تحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها، بالإضافة إلى نوتش على شكل ثقب أعلى اليسار مخصص لكاميرا السيلفي والتي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.


ويتم تشغيل هاتف أوبو الجديد Reno5 Z 5G، بواسطة معالج من نوع Dimensity 800U، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يعمل بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11.

 

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