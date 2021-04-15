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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تعفي هؤلاء الطلاب من المشاركة في بروفة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها الأحد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان طلاب الثانوية العامة الدارسين بنظام المنازل والإعادة والتقسيم لن يتم إلزامهم بالمشاركة في بروفة امتحانات  الثانوية العامة 2021 “الامتحانات التجريبية”  المقرر عقدها من الأحد القادم .

حيث قال وزير التربية والتعليم : طلاب الثانوية العامة الدارسين بنظام المنازل والإعادة والتقسيم ، سيخوضون فقط الامتحان التجريبي في يونيو ، وليس عليهم أداء الامتحانين التجريبيين في ابريل ومايو للثالث الثانوي.

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تحديثات جديدة في تابلت طلاب 3 ثانوي قبل أيام من بروفة امتحانات الثانوية العامة

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مش محتاجة مذاكرة.. 6 معلومات عن البروفة الأولى لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن موعد البروفة الاولى لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، مؤكدة أنها ستبدأ الاحد القادم الموافق 18 ابريل 2021 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية ، أنه سوف يتم عقد امتحانات تجربيبة لطلاب الثانوية العامة خلال شهر ابريل  الجاري ، تحديدا في ايام 18 و 20 و 22 ابريل 2021 لقياس كفاءة اجهزة التابلت .

6 معلومات عن البروفة الأولى لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

وقال وزير التربية والتعليم ان ملامح بروفة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها ابريل الجاري كالتالي :

  • سيكون امتحان أبريل تجريبيا بلا درجات بالتابلت في اللجان.
  • أسئلة الامتحانات ستكون أسئلة غير حقيقية لا علاقة لها بالمنهج الحقيقي بل ستكون أسئلة عادية مثل ما اسمك وما لونك المفضل.
  • الهدف من بروفة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في أبريل الجاري ليس الأسئلة أو الجزء الفني أو الأكاديمي.
  • ستكون بروفة أبريل مجرد بروفة غير حقيقية من الناحية الأكاديمية هدفها فقط اختبار الشبكات وحل المشكلات التقنية سواء في الجهاز أو الشبكات أو المدرسة.
  • امتحانات أبريل ستعقد على 3 أيام لأن الوزارة ستجرب تكنولوجيا مختلفة لحل المشاكل التقنية في كل يوم من الأيام الثلاثة.
  • سيكون الامتحان في بروفة أبريل لمدة ساعة فقط أو أقل و"مش هيكون امتحان نذاكر له".

 

وسبق أن أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا عاجلا، لجميع مديريات التربية والتعليم، الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية، للاستعداد لامتحانات ‏الثانوية ‏العامة 2021.

وتم التأكيد في الخطاب على ضرورة تكليف مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة مكونة من مسؤول التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية ، ‏ومدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة، ‏ومسؤول التطوير بكل مدرسة ثانوي، ومدير إدارة التعليم الثانوي بالإدارة.

‏وتتولى اللجنة إعداد كشوف 303 مقار الخاصة بلجان سير امتحانات الثانوية العامة ‏2021، موضحا بها عدد الفصول المجهزة والصالحة للامتحانات الإلكترونية والمتصلة ب‏الشبكة، وعدد الطلاب المقيدين بالمدرسة بالصف الثالث الثانوي، وسعة الفصول المجهزة والصالحة لأداء الطلاب الامتحانات داخلها، والحجرات الموجودة بالمدرسة وغير المتصلة بالإنترنت، والتي يمكن تجهيزها لتكون صالحة لأداء الامتحانات.

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