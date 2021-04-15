ملخص الحلقة 3 من ضل راجل .. كذبة عيد الميلاد ومرض الأم

مازال الأب كابتن جلال في الحلقة 3 من “ضل راجل” في حالة صدمة بعد معرفة أن حادث ابنته كان محاولة إجهاض، وتعرض لانهيار عصبي وحاول تفريغ غضبه على ابنته التي تمكث في غيبوبة داخل العناية المركزة حتى منعته الطبيبة نور.

الحلقة 3 من ضل راجل

كانت هذه هي بداية الحلقة الثالثة من مسلسل ضل راجل ، ثم توجه كابتن جلال بصحبة صديقه للبحث عن نادين صديقة ابنته التي خرجت من المنزل تلك الليلة لحضور حفل عيد ميلادها، لكنه لا يعرف عنوان منزلها.

زادت حدة مرض هدى زوجة كابتن جلال، واضطر جيرانها لاستدعاء طبيب الذي نصحهم بضرورة عدم الانفعال، ثم عرضت بعض المشاهد الأسرية المليئة بالمشاعر والعاطفة يتذكرها رب الأسرة لحياته مع بناته وزوجته وسط هذا الكم الهائل من المشاكل.

تمكن كابتن جلال في اليوم الثاني من الوصول لوالدة نادين التي تلعب دورها أميرة العايدي، لتصدمه بأن ابنتها لم تقم حفل عيد ميلاد، وأن الأمر كله كان كذبة من شهد ابنته، وعدم معرفتها بما يحدث.

ظهر الفنان أشرف زكي الذي يشارك ضمن الأحداث كزوج عمة الفنانة نور التي تقوم بدور طبيبة اعتدى عليها زوجها بالضرب وانفصلت عنه، ويحاول إقناعها بالعودة لكها مصممة على الرفض.

ينتمي مسلسل ضل راجل، إلى فئة الدراما الشعبية، ويناقش مشكلات الحارة المصرية، وتدور أحداثه في منطقة شعبية حول رب أسرة يعمل مدرس وسائق تاكسي، تتعرض ابنته لحادث اعتداء، ويواجه نظرات وانتقادات الجيران والمحيطين به.

مسلسل ضل راجل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف أحمد عبد الفتاح الذي كتب من قبل العديد من الأعمال الناجحة منها الأخ الكبير وضربة معلم، والمخرج أحمد صالح الذي كان آخر أعماله ليالينا 80 في رمضان الماضي.

مسلسل ضل راجل يشارك في بطولته كل من نيرمين الفقي، محمود عبد المغني، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، محمد عادل ميدو، رنا رئيس، نور اللبنانية، عصام السقا، نهاد نور، إيهاب فهمي، مجدي فكري، محمد على رزق، محمد يسري، أميرة العايدي، علاء عرفة.