التحريات تكشف ملابسات فيديو نزع محامي لكتافات ضابط بالعمرانية

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص بالتعدي على ضابط شرطة وخلع كتافاته أثناء تأدية عمله وسط قوة من رجال الشرطة، حيث تبين ان الواقعة حدثت في منطقة العمرانية.

واشارت التحريات ان مرتكب الواقعة محامي وان مشادة حدثت بينه وبين ضابط نظام بقسم شرطة العمرانية اثناء فحص الاخير لبلاغ بالمنطقة حيث تطور الامر وقام المحامي بنزع كتافات رتبة الضابط وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل الطرفين للنيابة بعد تبادل الاتهامات بينهما حيث اتهم الضابط المحامي بالتعدي عليه اثناء تأدية عمله ونزع رتبته وهاتفه المحمول بينما اتهم المحامي الضابط بالتعدي عليه بالسب والقذف واحداث اصابته بخدوش وقدم تقريرا طبيا.

واضافت التحريات ان الواقعة حدثت منذ ٣ ايام وقررت النيابة حينها اخلاء سبيل الطرفين.



البداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو لشخص يقوم بالتعدى على ضابط شرطة ويقوم بنزع الكتافات الميري والهاتف المحمول من يديه.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لشخص يقوم فيه بالتعدي على ضابط شرطة وخلع كتافاته من على زيه الميري أثناء تأدية عمله وسط قوة من رجال الشرطة.

وأوضح الفيديو المتداول أن الشخص قام بالاعتداء على ضابط شرطة، ونزع الكتافات الميري والهاتف المحمول من يديه وظل يردد ""لو عايز تحبسني احبسني"

