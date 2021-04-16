إندلاع حريق هائل داخل محل حلويات شهير بمركز أبو حمص

حريق في محل حلويات بمركز أبو حمص

نشب حريق هائل، منذ قليل، في ظروف غامضة في محل حلويات شهير بمركز أبوحمص، وجاري السيطرة على النيران وإخمادها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق داخل محل حلويات بمركز أبوحمص.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجاري السيطرة على النيران وإخمادها دون حدوث إصابات.

وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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