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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالى كفر ميت العز فى الدقهلية للمسئولين: أسلاك الكهرباء تعرض أرواحنا للخطر

صدى البلد

استغاث أهالى قرية كفر ميت العز هي إحدى القرى التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من أسلاك كهربائية أعلى سطح الأرض غير معزولة ،تعريض حياة الأطفال والمارة للخطر.

ويقول المواطن عماد إبراهيم فى رسالته نستغيث بالمسئولين عن الكهرباء بمحافظة الدقهلية من وجود أسلاك كهربائية أعلى سطح الأرض و أعمدة كهرباء متهالكة، كما نعانى من ضعف في الخدمات العامة”.

وأضافوا: "والمشكلة الأكبر التي تسبب خوف وانزعاج العديد من الأهالي، ترك أعمدة الكهرباء بالقرية بدون صيانة حتى أصبحت متهالكة وبها فتحات تهديد حياة الأطفال، خاصة في فترة سقوط الأمطار، فنخشى على أولادنا من الصعق بالكهرباء، خصوصا ونحن الآن في فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ونخاف على أبنائنا من ملامسة تلك الأعمدة، بجانب تخوفنا من أن تقع هذه الأعمدة وتحدث كارثة وتزهق الأرواح، أغيثونا قبل أن تقع الفاجعة".

وأكدوا أنهم تقدموا بشكاوى عديدة للمسئولين في شبكة الكهرباء والوحدة المحلية لصيانة الأعمدة، خاصة أنها محاطة بمنازل الأهالي، ومع سقوط الأمطار تتسبب في حدوث صعق كهربائي عند ملامستها، دون استجابة من أحد.

وناشدوا المسئولين في محافظة الشرقية والكهرباء سرعة إحلال وتجديد الأعمدة الكهربائية المتهالكة وحل هذه المشكلة للحفاظ على أرواح أبنائنا وأهالى المنطقة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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أهالى كفر ميت العز فى الدقهلية للمسئولين: أسلاك الكهرباء تعرض أرواحنا للخطر

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