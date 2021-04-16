لخدمة الملايين في العاصمة.. تعرف على عدد المخابز في القاهرة

أكد اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية تموين القاهرة استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية يوميا من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثامنة مساءً ، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية عشر منتصف الليل لتلقى بلاغات المواطنين على أرقام التليفونات ( 27420019 - 27420025 ـ 27420037 - 27420038 ) في رنمضان .

وأوضح مدير مديرية التموين في تصريحات صحفية انه تم إنشاء غرف عمليات فرعية بإدارات التموين بالأحياء ، مشيراً الى انه سيتم طرح كامل حصة المحافظة من الدقيق البلدى ٨٢ % المخصصة لتشغيل المخابز البلدية البالغ عددها ٢٠٠٦ مخابز بالمحافظة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص وللأغراض الأخرى لتلبية احتياجات ملايين المواطنين فى شهر رمضان .



وأكد مدير مديرية التموين أن المديرية تقوم على مدار الساعة بمتابعة كافة المنافذ التى تقوم بتوزيع السلع والخضروات بداية من مناسبة الكميات المطروحة والنوعية ومصدرها ومدى الصلاحية ومطابقة المواصفات والالتزام بالبيع بالأسعار المعلن عنها ومراقبة توزيعها للمواطنين .

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة شدد علي توافر كافة السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المعظم بأسعار مخفضة للمواطنين بالأسواق من خلال منافذ البيع والمعارض المنتشرة بالعاصمة بما يضمن وصولها للمواطنين بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة .

وشدد محافظ القاهرة علي مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية علي كافة السلع وضبط الاسواق والتأكد من انتظام العمل بالمخابز وتعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب وشهر رمضان الكريم ومتابعة وفرة البوتاجاز والسلع الهامة للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حالة المخالفة.