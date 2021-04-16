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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الشرطة الأمريكية تنشر أول فيديو لضابط قتل صبيا بالرصاص

سيارة شرطة شيكاغو
سيارة شرطة شيكاغو

نشرت شرطة شيكاغو الأمريكية أول مقطع فيديو يدين ضابطًا أمريكيا وهو يطلق النار على صبي لاتيني يبلغ من العمر 13 عامًا الشهر الماضي، الأمر الذي أدى إلى اشتعال المظاهرات ضد الشرطة الأمريكية خاصة مع تشابه هذه الحوادث ومقارنتها بحادث قتل جورج فلويد قبل عام.

ووفقا لموقع "دويتش فيله" الألماني، أصدرت لجنة مراجعة تابعة لشرطة شيكاغو، لقطات فيديو لكاميرا في الشارع يظهر بها ضابط وهو يطلق النار على صبي لاتيني يبلغ من العمر 13 عامًا الشهر الماضي، وكان المكتب المدني لمحاسبة الشرطة قد عرض هذا المقطع في 29 مارس على عائلة الصبي قبل يومين.


ويبدأ مقطع الفيديو مع ضابط يقود سيارته في حي "ليتل فيليدج" بشيكاغو، ثم يخرج الضابط من السيارة ويطارد الصبي في زقاق ويحثه على التوقف عن الجري، ثم طلب الضابط من الصبي إظهار يديه وبينما يرفع الصبي يديه، أطلق الضابط عليه النار، مما تسبب في سقوطه أرضًا، فيما يظهر الضباط وهم يتسارعون لتقديم الإسعافات الأولية للطفل وينتظرون وصول سيارة إسعاف.

 

وبعد عرض هذا الفيديو، دعى عمدة الولاية الامريكية إلى السلام، حيث طلب عمدة شيكاغو "لوري لايتفوت" من سكان المدينة التعبير عن أنفسهم والدفاع عن قضيتهم بسلام بعد عرض الفيديو المؤلم والصادم.

 

يأتي نشر هذا الفيديو ليوثق جرائم الشرطة الأمريكية، بعدما قتل شرطي  رجلًا أسود يبلغ من العمر 20 عامًا ، يُدعى "دونت رايت"، في إحدى ضواحي مينيابوليس الأسبوع الماضي، أثناء تفتيش مروري، وأثار مقتل رايت مظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

 

كما أثار مقتل جورج فلويد البالغ من العمر 46 عامًا على يد الضابط "ديريك شوفين" في مايو الماضي جدلاً على مستوى البلاد حول وحشية الشرطة والعنصرية المنهجية تجاه الأمريكيين من أصل أفريقي، ويُحاكم حاليًا بتهمة قتل فلويد، حيث قال أمس الخميس، إنه لن يشهد دفاعه وقال للقاضي إنه سيمارس حقه في عدم توريط نفسه أمام المحكمة وفقا التعديل الخامس للدستور الأمريكي.

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