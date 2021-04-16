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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحديد الأربعة الأساسيين بجوار تابوت الأمير فيليب في جنازته

الأمير فيليب
الأمير فيليب

أعلن قصر باكنجهام الملكي عن الأشخاص الأربعة الذين سيتقدمون جنازة الأمير فيليب، يوم السبت القادم، وهم ابناءه الأربعة الذين سوف يسيروا بجانب نعشه.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ابناء دوق إدنبرة الأربعة هم الأمراء تشارلز وأندرو وإدوارد والأميرة آن، بالإضافة إلى أحفادهم الأمراء ويليام وهاري، وسيتبعون سيارة "لاند روفر" في موكب إلى كنيسة سانت جورج في ويندسور.

 

تشمل قائمة من سيحضرون الجنازة 30 شخصا فقط، ومنهم 3 أقارب ألمان، وسوف يرتدي الحاضرون معاطف نهارية مع الميداليات، ولكن ليس الزي العسكري، مع الحفاظ على ارتداء أقنعة الوجه والبُعد الاجتماعي وفقا لقواعد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أما الملكة إليزابيث ستجلس بمفردها.


نشر قصر باكنجهام تفاصيل الجنازة الملكية الاحتفالية للأمير فيليب في الكنيسة الصغيرة في أراضي قلعة ويندسور في الساعة 3 عصرا بتوقيت جرينتش، وقال متحدث باسم القصر إنه تم تعديل الخطط للأخذ في الاعتبار إرشادات الصحة العامة الحالية ، لكن الاحتفال لليوم تظل متوافقة مع رغبات الدوق، موضحا أن هذا اليوم سيكون انعكاسا للانتماءات العسكرية للأمير فيليب من خلال وجود عناصر شخصية في حياته.


سيحضر الجنازة جميع أحفاد الدوق، بما في ذلك الأميرات يوجيني وبياتريس، ومن بين الضيوف الآخرين دوقة كورنوال ودوقة كامبريدج، وجميع أحفاد الدوق وأزواجهم، وأبناء أخت الملكة الأميرة مارجريت ، وبرنارد ، أمير بادن، وستحضر الكونتيسة مونتباتن من بورما، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم ليدي رومسي ولاحقًا السيدة برابورن ، التي كانت شريك فيليب في قيادة العربات وأحد أصدقائه المقربين.

الكونتيسة البالغة من العمر 67 عامًا هي زوجة إيرل مونتباتن "نورتون كناتشبول" حفيد عم الأمير فيليب إيرل مونتباتن الأول ، الذي قتل على يد الجيش الجمهوري الأيرلندي في عام 1979، وقال قصر باكنجهام إن الملكة واجهت "بعض القرارات الصعبة للغاية" في اختيار الضيوف المسموح لهم  التواجد بموجب قواعد كوفيد- 19، ولولا انتشار الفيروس كانت الخطة الأصلية حضور 800 شخص منهم عدد كبير  يمثل جميع فروع عائلة زوجها.

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تحديد الأربعة الأساسيين بجوار تابوت الأمير فيليب في جنازته

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