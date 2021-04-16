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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق رجال سلة الأهلي يواجه سبورتنج في الدوري

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الجمعة، عندما يواجه نظيره فريق سبورتنج ضمن منافسات بطولة الدوري.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الحادية عشرة والنصف مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى فريق «رجال سلة الأهلي» لتقديم عرض قوي خلالها، وتحقيق الفوز ومواصلة مشوار الفريق في المنافسة على البطولة.


وكان فريق «رجال سلة الأهلي» قد خاض مرانا قويا أمس على صالة النادي بالجزيرة، حرص خلاله الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة.


وشارك الأمريكي دونوفان جاكسون لاعب «رجال سلة الأهلي» في تدريبات الفريق؛ استعدادا لمواجهة سبورتنج، وظهر بشكل طيب خلال المران الجماعي.


يذكر أن النادي الأهلي قام بتوجيه الشكر إلى اللاعب أليكس يونج، قبل الإعلان عن ضم دونوفان جاكسون إلى صفوف الفريق؛ لاستكمال منافسات الموسم الجاري.

 

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