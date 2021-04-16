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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طرح مرسيدس EQS إس كلاس السيارات الكهربائية رسميا

طرح مرسيدس EQS إس كلاس الكهربائية رسميا.. صور

مرسيدس EQS 2022
مرسيدس EQS 2022

أعلنت شركة مرسيدس اخيرا عن طرح EQS 2022، والتي يمكن اعتبارها إس كلاس السيارات الكهربائية بمدى أقصى 770 كيلومتر لكل شحنة وتصميم جريء وداخلية متطورة تقنياً كما ستتوفر EQS بتقنية تعرف على الوجوه، والتي تتمتع بتطبيقات متعددة مثل خدمة التحقق من الشخصية عبر الوجه، أو متابعة حالة السائق أثناء القيادة للتدخل في حالة غفلته .

ومن أهم المزايا الداخلية ل EQS الجديدة هي المساعد الرقمي لمرسيدس، والذي ينفذ مختلف أنواع المهام بالأوامر الصوتية كما يقدم اقتراحات متعددة لتحسين تجربة القيادة، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعكس السيارة التوجه الجديد في التصميم لعائلة سيارات EQ الكهربائية لمرسيدس، كما تحظى بمعامل سحب قياسي بـ 0.20، ما يجعلها أكثر سيارة إنتاجية انسيابية على الإطلاق.

وستتوفر EQS 2022 بنسختين، الأولى مزودة بمحرك كهربائي واحد بقوة 329 حصان وعزم دوران 550 نيوتن متر، والثانية بمحركين كهربائيين بقوة 516 حصان وعزم دوران 828 نيوتن متر ودفع كلي، وتتسارع هذه النسخة من السكون إلى 96 كلم\س في 4.1 ثانية، وستعتمد النسختان على بطارية 108.7 كيلوواط\س، مع إمكانية شحنها من 10% إلى 80% خلال 35 دقيقة فقط بالشواحن السريعة.

وستنطلق EQS 2022 بشاشة هايبرسكرين الجديدة الأكبر في صناعة السيارات بحجم 56 بوصة  وستتوفر بشكل اختياري في EQS، وتحتوي قطعة الزجاج الموحدة على ثلاث شاشات فرعية، الأولى هي لوحة العدادات 12.3 بوصة أمام السائق، والثانية 12.3 بوصة أمام الراكب الأمامي، والثالثة في المنتصف 17.7 إنش للنظام الترفيهي المركزي والتحكم في وظائف السيارة.

سعر مرسيدس EQS 2022 

من المتوقع ان يبدأ سعر EQS 2022 من 110.000 دولار اي حوالي مليون و 725 الف جنيه مصري دون جمارك او رسوم . 

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