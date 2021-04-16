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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحدث إطلالات علا الفارس

بالعباية الخليجية.. علا الفارس تتألق بإطلالة محتشمة

علا الفارس
علا الفارس

تألقت الإعلامية الأردنية علا الفارس، في صورة جديدة قامت بمشاركتها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة انيقة وناعمة؛ وأبدى متابعيها إعجابهم بها في التعليقات.


تفاصيل إطلالة علا الفارس


ارتدت علا الفارس، عباية طويلة باللون الأسود وعليها بعض الرسومات باللون الذهبي اللامع، ليتماشى مع تفاصيل إطلالتها.

واختارت  علا الفارس ترك خصلات شعرها منسدلا عبر ظهرها واكتافها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
 

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واكتفت علا الفارس بوضع اللون الكشميري القاتم كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي لاينر؛ لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف علا الفارس إطلالتها في ارتداء الإكسسوارات ؛ حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وناعمة.

معلومات عن حياة علا الفارس

 

وتنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، وجدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو البرلمان الأردني في الفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 وممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع، والذي مدد بإرادة ملكية، ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الـ13، وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.

وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة، والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.

مسيرة علا الفارس العملية


وبدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "أوك" البريطانية، وبدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

واليكم الصورة التي تبرز  تفاصيل إطلالتها..

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