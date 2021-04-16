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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يشارك في الاجتماع الأول لمجلس مدينة العلوم والتكنولوجيا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الاجتماع الأول لمجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، بحضور الدكتور عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الألكترونيات، والسادة أعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

وتناول المجلس عرض رؤية المدينة وأهدافها والاستراتيجية المقترحة وإمكانيات المدينة والأنشطة المتوقع تنفيذها، حيث تعتبر المدينة منطقة بحثية لصناعة الإلكترونيات، وتابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات التي أنشئت بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 6 لسنة 2021 طبقا لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والإبتكار الصادر برقم 23 لسنة 2018).

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جدير بالذكر أن الغرض من إنشاء المدينة هو المساهمة في وضع مصر على الخريطة العالمية لخدمات الإلكترونيات والاتصالات والتكنولوجيا الرقمية،  باستثمارات قدرها حوالي 4 مليار جنيه، لتصبح صرحا عملاقا ينقل هذه الصناعة نقلة حضارية متطورة ويضع مصر في مصاف الدول الكبرى في صناعة الإلكترونيات وتطبيقاتها والصادر لها قرار رئيس الوزراء كمشروع قومي رقم 2 لسنة 2020 بتاريخ 6/1/2020، مما يعكس أهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي ليكون قاطرة مصر للتقدم وبناء الأقتصاد القائم على العلم والمعرفة.

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IMG-20210416-WA0001
التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات معهد بحوث الإلكترونيات

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