حياة كريمة تفاجئ الحاجة صباح بمحل وسداد ديونها

تناول برنامج “حياة كريمة”، المذاع على قناة " دي إم سي"، اليوم الجمعة، في رابع حلقاته، قصة حياة الحاجة صباح، التى انفصل عنها زوجها وترك لها 4 بنات.

وقالت الحاجة صباح لأسرة البرنامج ، أنها اضطرت للاستدانة حتى تجهز ابنتيها للزواج، لافتة إلى أنها عملت فى أماكن كثيرة وغسلت سجاد، ومسحت سلالم.

فاجأت أسرة البرنامج "الحاجة صباح " بتسليمها محلا لتستطيع العيش والإنفاق على أسرتها من خلال مبادرة حياة كريمة حتى يتمكن من كسب قوت يومه.

كما فاجأتها أسرة البرنامج بسداد ديونها.

يركز البرنامج على مساعدة المواطنين الذين يحتاجون إلى بدء مشاريع خاصة تؤمن لهم الحياة الكريمة، وتجعلهم فاعلين ومنتجين في المجتمع، حيث يقدم البرنامج الدعم لهؤلاء من خلال توفير كل احتياجتهم للنهوض بمستواهم المادي والمعيشي.