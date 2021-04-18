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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المريسة والمشمش .. أشهر الأكلات الرمضانية في الوادي الجديد .. صور

الماريسه
الماريسه

تعتبر محافظة الوادي الجديد، من المحافظات التي تحافظ على العادات والتقاليد، والتي تعد من الموروثات التي يعتز بها مواطنوها على مر الأجيال،  ومن تلك العادات العزومات الجماعية والاكلات الشعبيه  وخاصة في المواسم والأعياد.


وتشتهر المحافظة بمحصول البلح  والذي لاغني عنه  علي كافة الموائد وخاصة في شهر رمضان ، حيث يعتبر البلح من الوجبات الأساسية على مائدة إفطار أهالي الوادي الجديد، وخاصة أن المحافظة تشتهر بإنتاج التمور بكافة أنواعه، حيث يتصدر البلح بعد تصنيعه " ماريسه"  مائدة الإفطار.

تقول  الحاجة سميرة  ربة منزل ، من أهالي مركز بلاط، إن من عادات أهالي الواحات وخاصة في رمضان عمل أكلات شعبية ذات قيمة غذائية عالية مثل الماريسه والمشمشية، وذلك بحكم تواجد البلح والمشمش بكثرة في أنحاء المحافظة،  حيث يعتبر البلح محصولا رئيسيا في المحافظة بالإضافة إلى محصول المشمش.

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وأضافت  أن المريسة والمشمش يتميزون بالعديد من الفوائد الطبية والاقتصادية، ويعتبر البلح المحصول القومي لأهالي الواحات، فمنه التمر، المنتور، السيوي، والبلح الصعيدي فمنه يؤكل جاف ورطب، ومنه يحول إلى عصير على مائدة الإفطار بدلا من العصائر الأخرى.

وتابعت  ام معاذ (ربة منزل) أن معظم العائلات في رمضان يعتمدون علي المشمشية ومشروب المريسة، والذي يصنع من البلح الصعيدي حيث يتم نزع النوى من البلح ووضع البلح و4 حبوب مشمش وليمونة في الخلاط ويتم ضربه ووضع في الثلاجة لحين آذان المغرب يتم وضع المريسة أو عصير المشمشية في طبق كبير ويقومون بوضع العيش البلدي، (الفتة) مع المريسة أو المشمشيه ويقدم على مائدة الإفطار.

وأكدت  أن معظم الشباب يقومون بتوزيع مشروب المريسة على المارة في الشوارع والطرقات، بدلا من العصائر المحفوظة فضلا عن تزيين جميع موائد الإفطار بمشروب المريسة والمشمشية.

من جانبه أكد الدكتور عمار منصور ، أن القيمة الغذائية للأكلات التقليدية كالماريسة والمشمشية تفوق بكثير العديد من الاكلات المستحدثة التي لا يخلو منها مكسبات الطعم، حيث تحتوي المريسة علي العناصر الأساسية وجميع الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بل ويحتفظ الجسم بنسبة كبيرة من الماء أطول فترة ممكنة.

وأوصى منصور، بضرورة التعامل مع الأكلات التقليدية، وخاصة منتجات البلح بصفة عامة خلال شهر رمضان لما لها الأثر في توفير القيمة الغذائية التي يحتاجها الجسم وخاصة التي يفقدها الجسم أثناء الصوم.
 

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الوادى الجديد إفطار الاكلات الشعبية محافظة الوادى الجديد التمر ربة منزل

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