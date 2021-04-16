مسلسل المداح الحلقة الخامسة.. القبض على أحمد بدير

مسلسلات رمضان 2021

شهد مسلسل المداح الحلقة الخامسة تطور جديد في الأحداث حيث يحاول صابر " حمادة هلال" ان ينقذ شقيقه "خالد سرحان" بعد اتهامه في قضية حيازة المخدرات مما دفعه إلى تهديد عز " محمد عز" الذى كان سببا رئيسيا في اتهام شقيقه ليخرجه من القضية.

ويواجه صابر، أزمة جديدة حيث رغب أحد رجال الاعمال في مقابلته والاستفادة منه مقابل خروج شقيقه من القضية وفي نفس الوقت يعاني صابر من تأنيب ضميره بعد ان قتل غالب "جمال عبد الناصر" والد حبيبته "نسرين طافش" خاصة بعد أن قررت تحرير محضر رسمى لفقدان والدها.

وينتهي مسلسل المداح الحلقة الخامسة بالقبض على الشيخ سلام "أحمد بدير" لاتهامه لاختفاء غالب بناء على المشادة التي جمعت بينهما قبل اختفائه تشهدها اهل البلد.

شهد مسلسل المداح الحلقة الرابعة تطور جديد في الاحداث حيث قرر صابر “حمادة هلال” ان يساعد راغب "جمال عبد الناصر من اجل العثور على سبائك الذهب وذلك بعد ان كان رافضا هذا الأمر.

وكما شهد مسلسل المداح الحلقة الرابعة قرار صابر بمساعدة راغب كان نابعا من حرصه الشديد على مساعدة شقيقه “خالد سرحان” من اجل الخروج من أزمته بعد دخوله السجن بتهمة حيازة مخدرات.

ولقى مسلسل المداح الحلقة الرابعة قبول صابر بمساعدة راغب ولكن بمجرد الوصول الى الذهب قرر صابر أن يطلب من راغب أن يعيد الذهب الى مكانه بعد العثور عليه بحجة ان أهل المنزل سينتقمون منهم ولكن راغب رفض تماما قرار صبر مما دفعهما للشجار وهو ما اسفر عن وفاة راغب.

الحلقة الثالثة من مسلسل المداح

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل المداح تطور جديد في الأحداث حيث يقرر سالم "جمال عبد الناصر" أن ينتقم من صابر المداح " حمادة هلال" من خلال تلفيق تهمة الاتجار في المخدرات باستخدام أحد الوسطاء وشقيق صابر "هادي خفاجة" .

وكما شهد مسلسل المداح الحلقة الثالثة القبض على شقيق صابر والذى يقدم دوره الفنان خالد سرحان بسبب حقيبة المخدرات والتي اخفاها شقيقه في غرفته.



ويدخل أحمد بدير "الشيخ سلام" في مواجهة مع سالم ويهدده بالقتل في حالة عدم إنقاذ ابنه من السجن.

طرح الفنان حمادة هلال أغنية "حبيبنا المصطفي" من مسلسل المداح عبر قناته على "يوتيوب".

وكان قد شهد مسلسل المداح الحلقة الثانية تصاعدا جديدا في الاحداث حيث استطاع الشيخ صابر “حمادة هلال” الخروج من مقبرة الآثار التى تم حبسه فيها وهو الأمر الذى دفع البعض ليطلقوا عليه لقب الشيخ المبروك صاحب الكرامات.