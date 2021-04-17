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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شراكة جديدة.. بايدن: نقف مع اليابان في مواجهة الصين وكوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على دعمه للتحالف الأمريكي الياباني، ووقوف الولايات المتحدة إلى جانب اليابان ضد التهديدات التي تفرضها الصين وكوريا الشمالية.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، "نعلن شراكة جديدة مع اليابان في مختلف المجالات الاقتصادية، ونؤكد رسوخ التحالف الرباعي بيننا وبين الهند واليابان وأستراليا".

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة واليابان استثمرتا في الإبداع والتطلع للمستقبل وأن العلاقة بين البلدين تحكمها الديمقراطية.

على صعيد آخر، أكد بايدن أن الولايات المتحدة تنسق باستمرار مع منظمة الصحة العالمية وأنها ستقدم المزيد من الدعم لإنتاج اللقاحات المضادة لكورونا.

وأوضح بايدن أن "هدفنا الرئيسي هو السيطرة على فيروس كورونا ومساعدة حلفائنا وجيراننا على التعافي منه".

بايدن اليابان الصين كوريا الشمالية كورونا

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