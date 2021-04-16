وزيرة التضامن: صرف تعويضات عاجلة لأهالي ضحايا أتوبيس أسيوط .. فيديو

قدمت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن، التعازي لأسر ضحايا أتوبيس أسيوط، موضحة أن وزارة الداخلية تؤدي دورا كبيرا في تأمين الطرق وتعطي الدعم اللازم لكل الحوادث.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم من برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «مصطفى بكري»، ان الوزراة تقوم بتعويض اهل المتوفين أو المصابين بسبب الحوادث العامة؛ مرددة: «في حادث القطار الأخير تم صرف التعويضات بمجرد استخراج شهادات الوفاة وإعلام الوراثة».

وأكدت “القباج”، ان سوف يتم سفر إعانات عاجلة لضحايا قطار سوهاج، كما سيتم صرف تعويضات فورية غدا لأهالي المتوفين في حادث أتوبيس أسيوط.



وزارة الصحة والسكان، أعلنت في بيان رسمي عن مصرع 20 مواطنا وإصابة 3 في حادث تصادم بين أتوبيس نقل جماعي وسيارة نقل مواد بترولية بطريق "أسيوط-البحر الأحمر"، بناحية الكيلو 103، جرى الدفع بـ 36 سيارة إسعاف مجهزة لنقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى أسيوط العام والإيمان.



