القصة الكاملة لـ خناقة مؤلف ومخرج مسلسل بين السما والأرض

شارك المخرج محمد العدل متابعيه على موقع فيسبوك عددا من المنشورات، التي يقدم فيها نفسه على أنه المخرج والمشرف العام على السيناريو لمسلسل بين السما والأرض.



وتفاجأ ماندو العدل برد المؤلف صلاح الجهيني والذي علق على البوست كاتبا " اتمنى ان اي حد اشتغل على حاجة اسمه يتحط بشكل صح على التيترات مش على السوشيال ميديا، عشان ميبقاش فيه إجحاف لشغل ومجهود حد ...وعلى فكرة انا كنت بقرا الحلقات أول بأول من إسلام حافظ ".

ليرد العدل بتهكم عليه ويقول " طيب ما تشوف التتر وتشوف انا مكتوب مشرف عام على التأليف ولا الكلام ده علي السوشيال ميديا وبس؟".

ليعود الجهيني ويكتب " الصح ان حضرتك تبقى متفق على كل حاجة من بداية العمل وعلى المؤلف الاصلي أنه يقبل أو ميقبلش و ده محصلش".

ليكتب العدل أخيرا :" متاكد انه محصلش ؟!!!

عموما انا مش هتكلم دلوقتي .. هتكلم يوم ١٦ رمضان".

في الوقت نفسه كتب إسلام حافظ على فيسبوك قائلا:" إن شاء الله يوم ١٦ رمضان هتكلم عن الرحلة دي ، سبحان الله أول مرة أشوف غيرة وغل بالشكل ده، حاجه تضحك.. يا جماعة محدش يكتب عني كلام كويس عشان في ناس هيجلها جلطة".

لم يكتف إسلام بذلك بل قام بشكر فريق عمل بين السما والأرض وتجاهل العدل حيث كتب ايضا " متشكر على الكلام اللطيف ده وشكراً لكل فرد اشتغل في بين السما والأرض نفسي اشكركم اسم اسم، شكراً لأصدقائي المقربين اللى ضيعوا وقتهم عشان يقروا حلقات المسلسل وقالولي رأيهم بإخلاص".

تابع "شكراً للممثلين الكبار الموهوبين اللي عملوا شغل احلى بكتير من اللي انا كتبته،انا سعيد سعادة بالغة بذكر اسم استاذي رأفت الميهي اللي اتعلمت منه حاجات كتير اهمها اني مش لازم خالص ابقى رقم واحد المهم ابقى رقم يعيش، وأن الشطارة مش بالصوت العالي والدوشة ولا انك تشبط في حاجه مش بتاعتك، والله وانا صغير كنت بستغرب وأسأل نفسي هو انا ليه معنديش طموح ابقى اشطر واحد في الفصل، كنت بروح المدرسة اعمل دماغ انبساط مع اصحابي وبس، شقاوة في الدنيا الى اقصى حد، بعد شوية وقت اكتشفت ان الشطارة هي سرقة اللحظات الحلوة مع روحك ومع الناس الحلوة سواء في الشغل أو في الحياة عمومًا، انا بحب شغلي وبحب ريحة الشقى والعرق لكن مهم جداً نلاقي شوية ذكريات حلوة نفتكرها، و لما اموت ويتذكر اسمي الناس تبتسم كده وتقول الله يرحمه، دي الشطارة اللي بجد من وجهة نظري،،،، كل سنة وانتم طيبين وبخير".

يذكر ان مسلسل" بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة و درة ونجلاء بدر ونورهان وتاليف اسلام حافظ ومن إخراج محمد العدل .

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