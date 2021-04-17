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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنت نكرة.. وائل جمعة يشن هجوما عنيفا على إمام عاشور

صدى البلد

شن وائل جمعة مدافع الأهلي السابق، هجوما عنيفا على إمام عاشور لاعب فريق الزمالك، بسبب سبه لرموز القلعة الحمراء.

كان اتحاد الكرة، أعلن مؤخرا إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم، بسبب سب رموز النادي الأهلي.

وقال وائل  جمعة، في تصريحات لبرنامج “ Hitara Show”: ما حدث مهزلة في حق الكرة المصرية، وتوضح العشوائية التي نعيش فيها، لا يوجد نظام ولا انضباط لتحقيق النجاح".

وتابع: وائل الجمعة:" لا نعلم من يدير الكرة في مصر آخر 3 سنوات،  وصل الحال بنا في في أننا لا نعرف كيفية اتخاذ قرارات في مباراة ناشئين".

وأشار وائل جمعة:" أساس النجاح هو التنظيم والإدارة الصحيحة، نحن لا نملك الإدارة الصحيحة، اللجنة المسؤولة عن إدارة الكرة في مصر لاتستطيع اتخاذا قرار فيما يخص مجموعة من الناشئين".

وواصل:" لاعب أخطأ والكل منقسم على العقوبة وأنا لا اتحدث على الأهلي أول الزمالك، لو كان هذا اللاعب من الأهلي لذبحته".

وأضاف:" للأسف نجد بعض الناس تدافع عن خطأ للاعب، بدلا من حرصهم على تعديل سلوكه".

وواصل:" لاعب نكرة في الكرة المصرية، يسب أساتذة ولهم تاريخ عظيم في الكرة المصرية أولهم كابتن حسن حمدي، وللأسف البعض يدافع عن هذا التصرف الأحمق.

 

 

 

وائل جمعة النادي الأهلي نادي الزمالك إيقاف إمام عاشور أخبار النادي الاهلي

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