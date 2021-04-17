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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احدث إطلالات ديميت اوزديمير

بإطلالة عفوية.. ديميت أوزديمير تبرز جمالها على إنستجرام

ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير

نشرت  الممثلة التركية ديميت أوزديمير، بطلة مسلسل منزلي صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام ظهرت فيها بإطلالة عفوية وجذابة تبرز أنوثتها.
 

تفاصيل إطلالة ديميت اوزديمير


وظهرت ديميت أوزديمير، وهي ترتدي تي شيرت باللون الأبيض نصف كم ، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
 

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وتركت  ديميت أوزديمير شعرها منسدلا على ظهرها واكتافها بـ تسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة.
 

وأبرزت ديميت أوزديمير إطلالتها بوضع الماكياج؛ واختارت أن تبرز جمال عينيها  الآي لاينر الأسود والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه.

ولم تتكلف ديميت أوزديمير في ارتداء الإكسسوارات، واكتفت بإرتداء قلادة ناعمة باللون الذهبي حول عنقها تعطيها إطلالة ناعمة وبسيطة.

 

الحياة الأسرية للفنانة ديميت اوزديمير

وديميت أوزدمير هي ممثلة تلفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992  في بلدة بمحافظة جوجة إيلي في مدينة كوجالي في تركيا، اشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل رائحة الفراولة بدور اسيل.



وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، بدأت ديميت أوزدمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.

وظهرت ديميت أوزديمير على الشاشات لأول مرة كعارضة في أحد كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية، وكممثلة بدأت أوزديمير تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كلا من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.

وتعتبر ديميت أوزديمير الابنة الصغرى لعائلة لها ثلاث فتيات أكبر منها، ومنذ أن انفصل والديها انتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في اسطنبول.

 

الحياة العملية للفنانة ديميت اوزدمير

وعرفت أوزديمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوغ والنجمة فرح زينب عبد الله. 

وفي السينما أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"؛ حيث اعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت أوزديمير الفنية هي قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" التي قامت ببطولته بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وقد حقق ذلك المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في اكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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