عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|الشارقة : استمرار عمل المنشآت الاقتصادية والتجارية كالمعتاد خلال رمضان

مراكز تجارية في الامارات
مراكز تجارية في الامارات

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة و بلدية مدينة الشارقة، أن جميع القطاعات الاقتصادية والمنشآت التجارية في الإمارة تعمل كالمعتاد خلال شهر رمضان المبارك ولا توجد أي قرارات جديدة بخصوص تقليل ساعات العمل فيها.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية الرسمية " وام"، أن الجانبين شددا على أن فرقهما الرقابية المشتركة تعملان بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المختصة في الإمارة لمتابعة عمل الأسواق التجارية والمنشآت الاقتصادية من خلال تنفيذ جولات مستمرة للتأكد من التزام المنشآت الاقتصادية بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المتبعة.

اقرأ أيضا:

اقتصاد الإمارات.. دبي تحرز تقدما ملموسا في تنفيذ سياسة الذهب

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وبلدية مدينة الشارقة أن الجولات الرقابية الميدانية المشتركة التي نظمتها الفرق الرقابية التابعة لإدارة الرقابة والحماية التجارية التابعة للدائرة وفرق التفتيش التابعة لبلدية الشارقة أظهرت الالتزام التام من قبل مجتمع الأعمال بالشروط والتدابير والإجراءات الاحترازية المعلن عنها من قبل الجهات المختصة في الإمارة.
 

دائرة التنمية الاقتصادية المنشآت التجارية اقتصادية الإمارات مال واعمال

ترشيحاتنا

مصدر بالسكة الحديد: إصلاح عطل قطار بني سويف لم يتجاوز ساعة

هل يمكن هبة ثواب قراءة القرآن لشخصين؟ "الإفتاء" توضح

غيابه هيأثر جامد|توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والزمالك اليوم|فيديو

أحمد مجاهد: الحكم المصري سيدير لقاءات القمة طول ما أنا موجود

الزمالك كامل العدد.. حتحوت يعلن التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي والزمالك

لحظة القبض على قنصل أوكرانيا في روسيا بتهمة التجسس.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابات كورونا تقترب من 1000 حالة يوميا.. هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة في رمضان؟

الأول من نوعه في الربيع.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

السواق رفض| وزير النقل يكشف مفاجأة في حادث أتوبيس أسيوط المتفحّم..فيديو

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

من السرعة الزائدة| اصطدام سيارة بها 4 شباب بالرصيف في الدقي.. فيديو

نادية مصطفى ترد على رامز جلال بعد سخريته من زوجها أركان فؤاد

اليوم.. تطبيق المواعيد الجديدة للمحال من 7 صباحا إلى 11 مساء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ