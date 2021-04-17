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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وصفات فطور صحي في رمضان بأسهل الخطوات

وصفات فطور صحي في
وصفات فطور صحي في رمضان بأسهل الخطوات

فطور صحي وخفيف في رمضان أهم ما يبحث عنه الأشخاص بعد ساعات طويلة من الصيام، تجنبًا للإصابة بأمراض الجهاز الهضمي مثل الإمساك وعسر الهضم، أو اضطرابات القولون وتكوين الغازات.

فطور صحي وخفيف في رمضان

هناك بعض العادات التي يجب الحفاظ عليها طيلة شهر رمضان للحفاظ على الصحة من أثار الصيام، وخاصة العادات الغذائية، والتي نتعرف عليها خلال النقاط التالية لضمان فطور صحي في رمضان..

1- تناول الطعام باعتدال، ويجب أن يشمل الإفطار تقليديًا التمر الذي يوفر دفعة الطاقة التي يحتاجها الجسم بشدة.

2- تناول عصير الفاكهة أو الشوربة لإعادة السوائل ومستويات الجلوكوز إلى طبيعتها.

3- قم بتضمين الكربوهيدرات والأطعمة الغنية بالألياف التي ستهضم ببطء وتطلق الطاقة طوال اليوم.

4- تناول الكثير من الخضار والعدس والحبوب الكاملة مع الفواكه مثل المشمش والخوخ والتين.

5- تجنب الأطعمة المقلية أو الدهنية أو الحلوة قدر الإمكان، حيث يتم هضمها بشكل أسرع.

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اقتراحات لفطور رمضان

يفضل تجنب تناول الأطعمة المقلية أو التي تحتوي على توابل بكثرة، والاعتماد على تناول الأكلات المشوية أو المسلوقة.

1- بروكلي مشوي بالجبنة 

البروكلي واحد من أفضل الخضروات التي يمكن أن تتناولها بعد عدد ساعات طويلة من الصيام، حيث يحتوي على عدد من العناصر الغذائية كما أنه يحمي الجسم من الجفاف لأنه يحتوي على نسبة مناسبة من الماء، ونقدم طريقة عمل البوكلي المشوي وفقا للشيف الشربيني.

مقادير بروكلي مشوي بالجبنة
جبنه بارميزان.

بروكلي.

عصير ليمون.

زيت زيتون.

خل بلسميك.

ملح وفلفل أسود.

بروكلي بالجبن 


طريقة تحضير بروكلي مشوي بالجبنة
- اشوي البروكلي على الشواية بعد دهنه بالزيت.

- اخلطي عصير الليمون مع زيت الزيتون والخل البلسمك والملح والفلفل.

- رشي الخليط على البروكلي، ثم اضيفي الجبن البارميزان المبشور.

- قدمي البروكلي ساخنا.

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2- وجبة خضار مع دجاج مشوي

ينصح أطباء التغذية بتناول كمية كبيرة من الخضار بأنواعه على وجبة الفطور في رمضان، وذلك لمد الجسم بالطاقة وإعادة حيويته مرة أخرى، لذلك نستعرض خلال السطور التالية طريقة عمل خضار مع دجاج مشوي وفقا للشيف نورا السادات.

مقادير دجاج وخضار مشوي
2 صدور دجاج.

2 ثمرة فلفل أحمر.

2 ثمرة كوسة.

2 ثمرة باذنجان.

3 حبة طماطم.

بصل.

ملح وفلفل وكمون.

زيت.

دجاج مشوي بالخضار 


طريقة تحضير دجاج وخضار مشوي
- تقطع الخضراوات الطازجة حلقات.

- تتبل صدور الدجاج بملح وفلفل وكمون.

- توضع في طاسة بها زيت حتى تشوي.

- توضع الخضروات في الطاسة لتشوي مع تتبيلها بملح وفلفل.

- تقدم الصدور مع الخضراوات ساخنة


وجبات صحية في رمضا
يجب على الأشخاص الحفاظ على صحتهم خلال شهر رمضان، وتناول وجبات صحية تتهضم سريعا ولا تسبب لهم عسر الهضم.

1- سمك السالمون المشوي 

ينصح أطباء التغذية تناول السمك المشوي مرتين في الأسبوع على الأقل.

مكونات سمك السالمون 

كيلو سمك السالمون الفيليه.
بهارات.
شطة.
كمون.
بابريكا.
4 فصوص ثوم مفروم.
ليمون.
ملح وفلفل.
 

سلمون مشوي 

طريقة عمل السالمون المشوي 
- غسل سمك السلمون جيداً ويجفف من الماء.
- يتم تتبيله بالملح والبهارات والكمون والبابريكا.
- يضاف إليه الثوم والليمون ويتبل جيداً.
- يوضع في صينية ويغطى بورق الفويل ويوضع بالفرن لمدة 45 دقيقة على درجة حرارة 200 درجة.
3- شوربة البصل 

شوربة البصل بها العديد من العناصر الغذائية التي تساعد الجسم على امتصاصه.

مقادير شوربة البصل 

3 شرائح بصل.

ملعقة صغيرة دقيق.

مرق خضروات.

 ورق لورا.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

شوربة البصل 

طريقة تحضير شوربة البصل 

احضري وعاء به زيت على نار هادئة.

ضعي شرائح البصل حتى أن تذبل.

اضيفي جميع المكونات مع التقليب جيدا.

ضيفي الشوربة واتركيها حتى الغليان.

فطور عسر الهضم رمضان وصفات فطور الصيام

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