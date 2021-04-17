قبل القمة 121 .. تعرف على مشوار الأهلي والزمالك في الدوري

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والعربية فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد صوب ستاد القاهرة لمتابعة الديربى الأشهر فى المنطقة العربية والشرق الأوسط بين الأهلي والزمالك فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع لبطولة الدورى .

ويستعرض " صدى البلد " قبل قمة الأهلى والزمالك غدا مشوار القطبين فى بطولة الدورى التى تستمر منافساتها وتشهد منافسة قوية على المركزين الأول والثاني بين الأهلى والزمالك .

فى البداية خاض الأهلى 11 مباراة حتى الأن وذلك لمشاركته فى بطولة العالم للأندية التى أقيمت مؤخرا فى العاصمة القطرية الدوحة وشهدت تتويج الأهلى بالميدالية البرونزية فى انجاز تاريخى مكررا انجاز الفريق فى عام 2006 .

وحقق الأهلى الذى يحتل المركز الثانى فى المباريات التى خاضها حتى الأن فى بطولة الدورى الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 3 ولم يتلق أى خسارة حتى الان فى بطولة الدورى وجمع 27 نقطة فيما سجل 23 هدفا ليحتل أقوى خط هجوم رغم أنه لم يستكمل مبارياته المؤجلة فيما منى مرماه بـ 5 اهداف فقط ليصبح أقوى خط دفاع .

امام الزمالك خاض 14 مباراة ويحتل المركز الاول بـ 33 نقطة حيث حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل فى 3 وخسر مباراة واحدة أمام غزل المحلة فيما سجل 23 هدفا ومنى مرماه بـ 6 أهداف .