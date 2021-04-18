عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمير فيليب يجاور 3 من ملوك بريطانيا مؤقتاً.. والملكة إليزابيث تأخذه معها في هذا المكان

صدى البلد

وري الأمير فيليب الثري في القبو الملكي في كنيسة سانت جورج إلى جانب رفات 24 من أفراد العائلة المالكة البريطانية، بينهم 3 من ملوك إنجلترا، لكن من المرجح ألا يكون هذا مثواه الدائم، عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وبحسب "سكاي نيوز"، يضم القبو الذي يعد أكبر مواقع الدفن السبعة داخل الكنيسة، رفات الملك جورج الثالث، الذي شهد حكمه الذي دام ستة عقود تقريبًا سنوات الثورة الأمريكية. كما دفن هناك أيضًا أبناؤه الملك جورج الرابع والملك ويليام الرابع.

كان القبو أيضًا مكانًا مؤقتًا لدفن نحو 30 فردا من أفراد العائلة المالكة، بينهم والدة فيليب، أندرو أميرة اليونان، التي نقل رفاتها إلى دير على جبل الزيتون في القدس، حيث ترقد الآن بالقرب من خالتها، دوقة روسيا الكبرى سيرج.

دفن الملك جورج السادس، والد الملكة إليزابيث الثانية، في القبو الملكي لمدة 17 عامًا قبل نقل رفاته إلى كنيسة الملك جورج الخامس التذكارية في سانت جورج عام 1969.

ودُفنت زوجته الملكة إليزابيث، الملكة الأم، وابنته الأميرة مارجريت إلى جانبه بعد وفاتهما عام 2002.

ومن المتوقع أن تُدفن الملكة إليزابيث الثانية بعد وفاتها هي وفيليب في المقبرة الملكية في فروجمور بالقرب من قلعة وندسور.

بريطانيا انجلترا الملكة إليزابيث الامير فيليب قلعة وندسور

ترشيحاتنا

تعرف على موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام اليوم

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتخطى الـ3 ملايين

في 6 خطوات.. أفضل النصائح لقائدي السيارات أثناء السفر خلال شهر رمضان

طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن مواصفات ورقة امتحانات الثانوية العامة

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: اعتصام رابعة مسلح والإخوان ولعوا في البلد.. ومفاجأة في حادث أتوبيس أسيوط المتفحّم

تعرف على موعد استئناف البناء في المدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

إصابات كورونا تقترب من 1000 حالة يوميا.. هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة في رمضان؟

الأول من نوعه في الربيع.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

هل وقت الإفطار يبدأ مع أذان المغرب أم يجب الانتظار للتشهد؟ الإفتاء توضح

اليوم.. تطبيق المواعيد الجديدة للمحال من 7 صباحا إلى 11 مساء

أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيل والدته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ