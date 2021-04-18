باللبن والعسل.. فوائد التمر في رمضان للرجال والنساء

أكتشف فوائد التمر لصحة أفضل

فوائد التمر فى رمضان، يعتبر التمر من أهم الأطعمة على مائدة الإفطار في رمضان، وله خصائص وفوائد صحية هامة للجسم فى رمضان عند تناوله على "الريق"، فإن التمر غنى بالألياف والسكريات والكالسيوم والبروتين، والبوتاسيوم والحديد كما أنه مصدر جيد لفيتامين ب، حيث يمنحك الشعور بالشبع طوال اليوم خلال فترة الصيام فى رمضان،اليك فوائد التمر لرمضان.

وقدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ أهم فوائد التمر عند تناوله على الإفطار خلال شهر رمضان:

1. ضبط مستويات السكر :



فوائد التمر فى رمضان، يحتوى التمر على العديد من الألياف مما يعمل على ضبط مستويات السكر بالدم كما يساعد فى منحك الشعور بالطاقة والنشاط لفترة جيدة.

2. التحكم في الشهية:



يحتوى التمر على مقدار جيد من السعرات الحرارية والبروتين لذا يمنحك الشعور بالشبع لفترة جيدة وبالتالي تتمكن من تناول كميات قليلة من الطعام .

3. الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى:

يحتوى التمر على الالياف التي تعمل على تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة وبالتالي تمنع الإمساك، وتسهم في تكوين البراز.

4. مقاومة الزهايمر والسرطان:

يحتوى التمر على مضادات الأكسدة التي تحمى الخلايا من الجذور الحرة التي تؤدى للإصابة بالعديد من الأمراض، يحتوى التمر على العديد من مضادات الأكسدة التي لها عدد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، حيث يحتوى التمر على أعلى محتوى مضاد للأكسدة مقارنة بالفواكه الأخرى، نظرا لأنه غنى أيضا بمركبات الفلافونويد التي تساعد على تقليل الالتهابات وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر والسرطان والسكرى.

5. تعزيز صحة القلب:

يحتوى التمر على على الكاروتينات التي تعزز صحة القلب وتقلل من خطر الاضطرابات المرتبطة بالعين ، مثل الضمور البقعي .

6. يعزز صحة الدماغ:

قد يساعد تناول التمر في تحسين وظائف المخ وصحة الدماغ، حيث وجدت الدراسات المعملية أن التمر مفيد في تقليل علامات الالتهاب، وتقليل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر ومقاومة موت الخلايا بالدماغ.

فوائد التمر باللبن للرجال في رمضان

يساعد التمر على تعزيز طاقة الجسم ويمنحه الحيوية اللازمة لإكمال اليوم بأفضل طريقة ممكنة، ويساعد فى رفع القدرة الذكورية.

فوائد التمر لزيادة الوزن في رمضان

أسرع نظام لاكتساب وزيادة الوزن هو وضع التمر باللبن على الثلاث وجبات فى الفطار والغذاء والعشاء فهو يساعد على زيادة الوزن ٤ كيلو فى الشهر وأحيانا فى ١٥ يوم.

فوائد التمر باللبن والعسل

فوائد التمر بالبن والعسل بشكل عام كونه منخفض المحتوى من الدهون والبروتينات، ولكنه يحتوي على كميات مرتفعة من الكربوهيدرات التي تكون في الغالب سكريات ويختلف التركيب الدقيق للتمر بحسب نوعه.

أما عن فوائد تناول الحليب فهو يمنح شرب الحليب فوائد كبيرة لصحة الأسنان يحمل الحليب الكثير من المكونات اللازمة والمفيدة لبناء عظام قوية وذلك لعدة أسباب، حيث يعتبر الحليب مصدرًا غنيًّا بالكالسيوم الضروري لصحة العظام، كما ويتم تدعيم العديد من أنواع الحليب بفيتامين "د"، المعروف أيضًا بأهميته لصحة العظام، والذي يمنح الجسم أيضًا العديد من الفوائد الأخرى، مثل خفض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان وارتفاع ضغط الدم



فوائد التمر على الريق في رمضان

شرحت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أهمية تناول التمر على الريق.

1- يقتل الدود.

2- يقوي العضلات والأعصاب.

3- ويؤخر الشيخوخة.

4- ويحارب الاضطراب العصبي.

5- وينشط الغدة الدرقية.

6- ويلين الأوعية الدموية.

7- ويرطب الأمعاء ويحفظها من الضعف والالتهابات.

8- ويكافح الدوخة والتراخي والكسل.

9- ويدر البول وينظف الكبد ويغسل الكلي.

10- يحتوي على المعادن سريعة الامتصاص الضرورية لجسم الإنسان.

11- ويحتوي التمر على فيتامين أ وفيتامين ب الذي بدوره قد يشعرك بعدم التوتر.

12- يحتوي التمر على عنصر البوتاسيوم الذي يمنع الشعور بالعطش.

13_كل 3 حبات تمر متوسطة تحتوي على 60 سعرة حرارية.