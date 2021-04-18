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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

أمريكا في الصدارة

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتخطى الـ3 ملايين

صدى البلد

تخطت حصيلة الوفيات العالمية الناجمة عن الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض (كوفيد-19) حاجز الـ 3 ملايين حالة، وفقا لأحدث إحصاءات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وجاء في بيانات الجامعة التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى أن إصابات كوفيد-19 في العالم تخطت اليوم الأحد حاجز الـ140 مليون إصابة، إذ بلغت 140 مليوناً و457 ألفا و797 إصابة، في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الجامعة الأمريكية إلى وفاة أكثر من 3 ملايين و9 آلاف و215 شخصا جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

وبحسب الجامعة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 6ر31 مليون إصابة، في حين سجلت الهند أكثر من 5ر14 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ 9ر13 مليون حالة.

أما عن الوفيات، سجلت أمريكا أكبر معدل وفيات حول العالم بأكثر من 566 ألف وفاة تليها البرازيل بأكثر من 371 ألف ثم المكسيك بأكثر من 212 ألف وفاة.

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