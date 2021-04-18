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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تيليجرام تطلق تطبيقين جديدين للويب بميزات وتصميم أفضل

تيليجرام
تيليجرام

تملك منصة المراسلة الفورية تيليجرام Telegram، إصدار خاصا من تطبيقها على الويب، ولكنه لم يكن شائعا بين المستخدمين خلال الفترة الأخيرة على عكس الإصدار المخصص للهواتف الذكية، لأنه نادرًا ما حصل على أي تحديثات من قبل الشركة، واليوم، أطلقت الشركة المالكة لخدمة التراسل القائمة على الخصوصية تطبيقين جديدين على موقعها الالكتروني.

وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، أتاحت شركة تيليجرام Telegram رسميا، تطبيقين منفصلين وهما Telegram WebK و Telegram WebZ، عبر موقعها  الالكتروني على الإنترنت، وعلى الرغم من عدم وجود سبب واضح لإطلاق تطبيقان في الوقت نفسه بدلاً من تزويد أحدهما بجميع الميزات، إلا أنهما متطابقًا مع بعضهما البعض من حيث التصميم والميزات.

 

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ووفقا لتقرير Android Headlines، فإن كلا التطبيقين من تيليجرام Telegram، يتم تطويرهما بواسطة مطورين مختلفين، ولكن كلاهما يعمل بنفس الطريقة تقريبا، ومع ذلك، ستلاحظ اختلافات دقيقة جدًا في واجهة المستخدم للتطبيقين.

وعلى سبيل المثال، يمكنك كتم صوت المكالمات في الإصدار المسمى WebK، من تطبيق المحمول التابع لتيليجرام، ولكن لا يمكنك القيام بذلك في إصدار WebZ نظرًا لعدم وجود زر كتم الصوت، وبينما يتوفر شريط البحث في WebK باللون الأبيض، بينما يحتوي Web Z على شريط بحث رمادي اللون.

ومع ذلك، فإن إحدى الميزات المهمة التي لا تمتلكها تطبيقات الويب الجديدة التابعة لـ "تيليجرام"، هي القدرة على إجراء المكالمات الصوتية عبر إصدار سطح المكتب، على عكس منافسه "واتساب"، والذي أضاف دعما للمكالمات الصوتية لمستخدمي الويب قبل شهرين.

الجدير بالذكر، أن تيليجرام Telegram، طرح لمستخدميه نسخة معدلة أكثر سهولة وأخف فى التحميل كملف APK على هواتف أندرويد، ومباشرة من على الويب بدلا من متجر Play ، كتحديث هو الأبرز من نوعه منذ ازدياد شهرة التطبيق خلال العام الجاري.

وفي وقت سابق، ذكر مؤخرا تقرير صادر عن موقع TestingCatalog، أن منصة تيليجرام تختبر القدرة على جدولة الدردشات الصوتية في القنوات، وهي متاحة اعتبارًا من الآن في الإصدار التجريبي من التطبيق، ولكن من المقرر أن تطلق الشركة الميزة قريبًا مع تحديث Telegram v7.7.0.

تيليجرام Telegram تطبيق تيليجرام الهواتف الذكية إصدار الويب

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