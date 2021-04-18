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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد حالة مصابى قطار طوخ بمستشفى بنها الجامعى

وزير التضامن تتفقد
وزير التضامن تتفقد المصابين بمستشفى بنها الجامعى

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية ببنها المصابين فى حادث قطار القاهرة – المنصورة بطوخ .


واطمأنت القباح خلال جولتها على الحالة الصحية للمصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم .


وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على تقديم كافة سبل الدعم سواء كان نفسيا أو اجتماعيا او من خلال صرف التعويضات للمصابين وأسر الوفيات.


وأعربت القباج عن خالص التعازي لأسر الضحايا داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.


من ناحية أخرى عادت الحركة المرورية على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي السريع بعد توقفها خلال الساعات الماضية بسبب حادث انقلاب قطار القاهرة - المنصورة فى المسافة ما بين طوخ وبنها بمحافظة القليوبية.


ودفعت هيئة السكة الحديد بالأوناش لرفع اثار حادث انقلاب القطار من على قضبان السكة الحديد وعادة حركة السير الى طبيعتها مرة أخرى.


من جانبها وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بوضع جميع الحالات البسيطة من مصابي حادث "قطار طوخ" تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، قبل مغادرتهم المستشفيات للتأكد  من تحسن حالتهم الصحية.


جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الحالة الصحية لمصابي حادث "قطار طوخ" بمستشفى بنها التعليمي التابعة لوزارة الصحة والسكان حيث تفقدت الحالة الصحية للمصابين بقسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى للاطمئنان عليهم، والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية المقدمة لهم.


تلقى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اتصالًا هاتفيًا من وزير  التنمية  المحلية، وجه فيه برفع حالة  الطوارئ والتنسيق مع المحافظات المجاورة وتوفير وسائل نقل مناسبة لمستقلي القطار إلى منازلهم قبل مدفع الإفطار لمنع تكدس المواطنين.


وشدد الوزير خلال مكالمته مع المحافظ على ضرورة متابعة غرفة العمليات المركزية بالوزارة مع غرفة عمليات مجلس الوزراء، والتنسيق مع المحافظات المجاورة   لسرعة تقديم الدعم المناسب.

اخبار محافظة القليوبية حادث المصابين السكة الحديد الخدمات الطبية

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