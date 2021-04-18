الأهلي يكشر عن أنيابه ويهدد مرمى الزمالك في الدقيقة الأولى

شن الأهلي هجوم في الدقيقة الأولى على مرمى الزمالك، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا.

وصل لاعبي الأهلي لمرمى جنش حارس مرمى الزمالك وسدد ومرر السولية كرة في الدقيقة الأولى داخل منطقة الجزاء وسددها محمد شريف وخطفت قلوب الجماهير الحمراء.

ويضم تشكيل الأهلي كل من:

علي لطفي في حراسة المرمي

وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ورامي ربيعه وأيمن اشرف وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف .

ويضم تشكيل الزمالك كل من :

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي