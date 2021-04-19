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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس EQG تنافس جمس همر الكهربائية

مرسيدس EQG تنافس جمس همر الكهربائية .. صور

مرسيدس EQG تنافس
مرسيدس EQG تنافس جمس همر الكهربائية

 تعمل شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الألمانية على تطوير العديد من الطرازات الكهربائية تحت لقب EQ، و رأينا عدداً قليلاً منها مثل EQC وEQA، كما سيتم تدشين EQS قريباً،و ستحصل ايضا السيارة جي كلاس على نسخة كهربائية بالكامل تسمى EQG .

  و من المتوقع ان يستند إصدار EQG 580 على نفس المحركين الكهربائيين المستخدمين في EQS 580 بقوة 469 حصان و760 نيوتن.متر من عزم الدوران، وبالنظر إلى حجمها الأكبر وديناميكيتها الهوائية الأقل كفاءة، فنعتقد أنها ستحصل على نطاق أقل من 640 كم للشحنة الكاملة والتي تأتي به EQS.

و ظهرت السيارة في تصاميم تخيلية تظهر ما قد تبدو عليه عند تدشينها، حيث تظهر في أحد التصاميم مشابهة لجي كلاس التقليدية، حيث تأتي بشبك أمامي يُشبه المستخدم في EQA التي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا العام، كما يحصل الشبك الأمامي والمصابيح على لمسات زرقاء، بالإضافة إلى جنوط قوية بخمسة أذرع.

 مرسيدس أثبتت بالفعل أن سياراتها الكهربائية يُمكنها خوض أقصى الطرق وعورة مع EQC 4×4 Squared الاختبارية الفريدة، والتي تستند إلى EQC 400 4Matic، مع ارتفاع ركوب كبير، والتي ستستفيد منها الشركة كثيراً عند تصميم EQG القادمة .

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