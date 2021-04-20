أسعار فئات فولكس فاجن باسات موديل 2021 داخل السوق المصري .. وصور

استطاعت النسخة الألمانية "باسات" المقدمة من قبل شركة فولكس فاجن الألمانية العريقة، أن تكتسب شهرة واسعة داخل الشارع المصري طوال فترة تاريخها الممتد، و تعد واحدة من اكثر الإصدارات تأثيرًا داخل السوق المصري، لما تقدمة من تجهيزات داخلية، بالإضافة إلى عناصر التحكم و الرفاهية، و اطلالة السيدان القياسية.

تستمد فولكس فاجن باسات موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصان، مع 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، و من خلال هذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتطلق من 0 لـ 100 كم، خلال 8.9 ثانية.

و تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، بينما جاءت بنسبة طول بلغت 4.7 متر، و بعرض 1.8 متر، و 1.4 متر للارتفاع، و مساحة تخزين تسع لـ 586 لتر، بالإضافة إلى خزان وقود يستعب 60 لتر.

كما تضم فولكس فاجن باسات موديل 2021 حزمة من التجهيزات و تشمل، منظومة الوسائد الهوائية و الستائر الجانبية، و برنامج الثبات الالكتروني، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق مع خاصية دعم الفرامل ASR، و قفل مركزي، و مثبت سرعة، مع نظام تنبيه السائق، و مستشعرات ركن، و كاميرا لسهولة الاصطفاف.

و دعمت بعدة تجهيزات أيضًا تتمثل في، فتحة سقف بانوراما، و مقود حركة متعدد المهام، و شاشة ملونة تعمل باللمس، و زر إيقاف و تفعيل المحرك "بصمة".

و يبلغ سعر السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل TRENDLINE PLUS 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 500 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORTLINE 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 600 ألف جنيه.