القصة الكاملة .. حقيقه إلقاء مصاحف بأكوام الزبالة أمام مسجد الشبكة بكفر الزيات ووكيل الأوقاف يفتح تحقيقا لردع المخالفين

أصدر فضيلة الشيخ السيد محمد عبد المجيد، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية اليوم توجيهاته إلي مساعديه مديرية الأوقاف عقب تلقي شكوى حول واقعة إلقاء مصاحف ملقاه بأكوام تلال الزبالة "القمامة" بالضرورة تكليف مدير إدارة أوقاف كفر الزيات ومدير الدعوة بالإدارة بالتحقيق في ملابسات الواقعة، ومعرفة من المتسبب في إلقاء كتاب الله تعالى الخاصة بأحد بيوت الله في القمامة.

كما أوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه في حالة ثبوت الواقعة سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب سواء إمام المسجد أو العاملين فيه.

وكانت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك تداولت بمركز كفر الزيات بالغربية، عدد من صور تتضمن وجود مصاحف مسجد الشبكة، التابع لإدارة أوقاف كفر الزيات، في القمامة، وهو ما أثار استياء وغضب المواطنين، مستنكرين مثل هذا الفعل.

في المقابل أكد الشيخ محمود محمد إمام وداعيه مسجد الشبكه بنطاق مدينة كفرالزيات في تصريحات صحفيه أن ما تردد عبر مواقع التواصل الإجتماعي فس بوك حول إلقاء مصاحف تحمل أيات وكلمات الله عاري تماما من الصحة لافتا بقوله " كل العاملين داخل المسجد يعرفون العظه الكامله للحفاظ علي هويه الدين الإسلامي من خلال الحفاظ علي قيمه المصاحف التي تحمل أيات التشريع وكلمات رب العباد" .

كما أوضح ان المسجد يدخل في مرحله تطوير وتجديدات مختلفة مشيرا بقوله "بعض عمال المسجد حرصوا علي إجراء حمله نظافة للمسجد تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك وقاموا بجمع مجلدات مقطعه للمصاحف تمت صيانتها والقاء متهالك منها وتلك اغلفه المصاحف المقطعه والتي تم تغليفها من جديد وتركها للقراءه لكافه المصلين الوافدين علي المسجد خلال صلوات الخمسه " .

ونفي إمام المسجد الشيخ "محمود" صحة القاء مصاحف مؤكدا أن أبواب المسجد مفتوحه للجميع ورسالتي لكل الوافدين ... رمضان كريم .. وكل سنه وانتم طيبين " .

القصة الكاملة .. حقيقه إلقاء مصاحف بأكوام الزباله أمام مسجد الشبكة بكفرالزيات وو

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