حملات لإزالة التعديات والمباني المخالفة بالقليوبية.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن بمحافظة القليوبية حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمبانى المخالفة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

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وقال العميد خالد كشك، رئيس مركز ومدينة الخانكة، إنه تم تنفيذ قرار إزالة صادر لحالة تعدٍ على أرض أملاك دولة بعرب العليقات صادر لها قرار إزالة بجوار خزان المياه، كما تمت إزالة فورية لمخزنين على مساحة 350 مترا تنفيذا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات.



وفى قليوب أكد مجدي نجاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، أنه تم تنفيذ حملة الإزالة لتعدٍ بالبناء المخالف بقرية بلقس، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم أيضا تنفيذ حملة لإزالة حالة تعدٍ بقرية السد بطنان.



من ناحية أخرى، شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة لصيانة وإصلاح الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدينة وقرى الوحدات المحلية لراحة وخدمة المواطنين.



وقال اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن الحملة تأتى فى إطار تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حيث تم صيانة وإصلاح الأعمدة الكهربائية بقرى الوحدة المحلية بقرية البقاشين لرفع كفاءة الإنارة.



وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه توجد تعليمات مشددة لجميع الأجهزة المحلية ورؤساء الوحدات المحلية بالمركز والمدينة بضرورة الاهتمام والمتابعة المستمرة لجميع الخدمات وحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والإمكانيات المتاحة لشعورهم بالراحة والرضا التام فى شتى المجالات.



من جانبه، شدد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، والكافيهات، والورش، والتي يبدأ تطبيقها من اليوم، في إطار تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، موجها بتطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.



وأوضح محافظ القليوبية أنه تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية المنظم لهذا الأمر، ستكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ٢٤ ساعة.



وقال إن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا تكون من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.



وأضاف أنه تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

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